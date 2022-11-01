СЕКСУАЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ Самая красивая спортсменка Европы показала, как «качает» ягодицы

В своих социальных сетях Алиса опубликовала видео, в котором показала, как тренирует свои ягодицы. Голубоглазая красотка в обтягивающих черных леггинсах приседает с большим весом на плечах. Судя по блинам, она поднимает более 50 кг. При этом даже под такой нагрузкой девушка не утрачивает сексуальности.