СЕКСУАЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ Самая красивая спортсменка Европы показала, как «качает» ягодицы
Самая красивая спортсменка Европы показала, как «качает» ягодицы
Голубоглазая немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт знаменита как самая красивая спортсменка Европы.
В своих социальных сетях Алиса опубликовала видео, в котором показала, как тренирует свои ягодицы. Голубоглазая красотка в обтягивающих черных леггинсах приседает с большим весом на плечах. Судя по блинам, она поднимает более 50 кг. При этом даже под такой нагрузкой девушка не утрачивает сексуальности.
Алисе Шмидт 23 года. Она получила известность благодаря миловидной внешности, став одной из наиболее популярных спортсменок Германии.
Титул «самой красивой спортсменки» девушке присвоен не напрасно: с такой внешностью она смело могла бы покорять мировые подиумы. Впрочем, в 23 года у Алисы еще все впереди.