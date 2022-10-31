ГРЯДЕТ НАПРЯЖЕННЫЙ МЕСЯЦ ⟩ Гороскоп на ноябрь: Володина оставила предостережение всем знакам Зодиака

Астролог предостерегает представителей зодиакального круга от возможных рисков, трат и много другого.

Напряжение Овна будет связано с финансовыми вопросами. Это могут быть: внезапные траты, накопления, выяснения, кому и что принадлежит. Астролог советует представителям этого знака Зодиака опираться на свои расчеты. Главное – планировать каждую трату и не транжирить деньги попусту, проявив экономию.

Тельцам придется понервничать из-за ситуации, которая потребует от них быстрого реагирования. Представители этого зодиакального круга будут готовы действовать мгновенно, хотя их считают медлительными.

Близнецам не удастся «втиснуть» происходящее ни в какие рамки, даже в самые пластичные. Картина мира этого знака будет упрямо сопротивляться очередным изменения. Хотя источником метаморфоз выступят сами Близнецы.

У Раков напряжение будет связано с финансами. Они столько планируют купить, однако их доходы тихо плачут.

Внезапные события отвлекают Львов от личного. При этом новые цели могут серьезно помешать старым обязательства.

Девы столкнутся с тем, что жизнь уж слишком настойчиво распахнет перед ними глубины новых знаний. И это будет походить скорее на повинность, чем на приобретение.

Весы могут столкнуться с тем, что чужие денежные проблемы могут совершенно неожиданно стать их головной болью. Что делать? Сопротивляться и отстаивать свое. Конечно, можно отдаться на волю обстоятельств, помогая тем, кого судьба несправедливо обошла. Это, скорее всего, не только повысит значимость Весов в глазах близких, но и вернется ответной помощью.

Скорпионы столкнуться со странным поведением окружающих. Они подготовят массу сюрпризов, с которыми не так-то просто разобраться.

Помимо неожиданных сбоев в самочувствии Стрельцы ощутят, как давление обстоятельств коснется и их повседневных обязанностей.

Дети и события, связанные с ними, способны нарушить даже самые выверенные планы Козерогов. Также представители этого знака могут пасть духом.

Водолеев напряжение ждет дома. То, что должно работать исправно, вдруг откажется выполнять свою функцию. Лучшее лекарство – максимальная загрузка на работе.