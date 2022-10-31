ВЫ ТАК СМОГЛИ БЫ? ⟩ Луиза Рыйвас опубликовала потрясающе красивое видео, где она блистает на танцполе

Луиза Рыйвас, принимавшая участие в «Танцах со звездами» в 2007 году, поделилась с подписчиками в Инстаграме забавным воспоминанием о том времени, когда она боролась за первое место на танцполе.

«Когда я была маленькой девочкой и ходила в детский сад, моей учительницей танцев была Катрин Круузе. В детстве я не очень далеко продвинулась в танцах, но всегда мечтала танцевать в красивом платье», - вспоминает Рыйвас, добавляя, что, к счастью, ей выпал шанс принять участие в популярнейшем танцевальном шоу уже во взрослом возрасте. Луиза Рыйвас тогда танцевала с Мартином Пармасом.

Она говорит, что самое главное – это ощущение танца, и до сих пор благодарна судьбе за предоставленную возможность выйти на паркет. «Кажется, я научилась немного танцевать, но только с Мартином, потому что он придумывал номера и вел меня на танцполе», –вспоминает Рыйвас.

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