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ВЫ ТАК СМОГЛИ БЫ? ⟩ Луиза Рыйвас опубликовала потрясающе красивое видео, где она блистает на танцполе

Limon.ee
Луиза Рыйвас опубликовала потрясающе красивое видео, где она блистает на танцполе
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Луиза Рыйвас
Луиза Рыйвас Фото: Marilin Leenurm

Луиза Рыйвас, принимавшая участие в телешоу «Танцы со звездами», разместила в социальных сетях ностальгический видеоклип, в котором она кружится на танцполе с тренером Мартином Пармасом.

Луиза Рыйвас, принимавшая участие в «Танцах со звездами» в 2007 году, поделилась с подписчиками в Инстаграме забавным воспоминанием о том времени, когда она боролась за первое место на танцполе.

«Когда я была маленькой девочкой и ходила в детский сад, моей учительницей танцев была Катрин Круузе. В детстве я не очень далеко продвинулась в танцах, но всегда мечтала танцевать в красивом платье», - вспоминает Рыйвас, добавляя, что, к счастью, ей выпал шанс принять участие в популярнейшем танцевальном шоу уже во взрослом возрасте. Луиза Рыйвас тогда танцевала с Мартином Пармасом.

Она говорит, что самое главное – это ощущение танца, и до сих пор благодарна судьбе за предоставленную возможность выйти на паркет. «Кажется, я научилась немного танцевать, но только с Мартином, потому что он придумывал номера и вел меня на танцполе», –вспоминает Рыйвас.

Смотрите видео!

Luisa Rõivas ja Martin Parmas pälvisid saate «Tantsud tähtedega» teisel hooajal teise koha.

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