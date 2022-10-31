ВОТ ЭТО НОВОСТЬ! ⟩ На ночь лучше не есть: какой продукт вызывает кошмарные сны

Есть на ночь нежелательно, о чем твердят большинство диетологов и экспертов по правильному питанию, однако этот запрет стабильно нарушается. И все же есть продукты, которые лучше не есть перед сном, поскольку это чревато последствиями. Например, кусочек сыра, съеденный незадолго до того момента, когда человек идет спать, может спровоцировать кошмары. Об этом пишет Национальный институт здоровья (NIH), руководствуясь данными исследований, проведенных Британским советом по сырам.

Участники эксперимента съедали 20 граммов сыра непосредственно перед сном, и две трети из них сообщили, что видели очень реалистичные жуткие сны или кошмары.

Сорт сыра тоже имел значение. По словам секретаря правления Найджела Уайта, «жанр» сна зависел от сорта сыра.

Так, люди, которые ели сыр с плесенью, чаще видели яркие сны. Красный сыр Лестер, производимый в графстве Лестершир в Мидлендсе (Англия), вызывал у людей ностальгические сны. Сыр чеддер, который наиболее популярен в Америке, приводит к тому, что едоки видят во сне видных деятелей и знаменитостей. Как ни странно, чеширский сыр из северо-западной английской провинции вообще не вызывает снов.

Исследователи не смоги объяснить, почему определенные сыры вызывали эти специфические реакции, но связала общие результаты с триптофаном.