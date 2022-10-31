ЭСТОНСКИЕ ПОТЯНУТ? ⟩ Отельеры Турции зовут европейских пенсионеров на зимовку

Турецкие отельеры подготовили предложения для 150 миллионов европейских пенсионеров, желающих провести зиму в комфортных условиях. В акции участвуют 152 объекта размещения Анталии, Бодрума, Кушадасы, Измира, Мармариса и Северного Кипра.

Европейцам предлагается забронировать размещение в отелях 4-5* системы «все включено» на 56 дней. Минимальная стоимость такого турпакета — 1051 EUR, максимальная – 9892 EUR, сообщает издание Hurriyet. В Турции уверяют, что это будет дешевле, чем оплачивать зимой счета за отопление.