Отельеры Турции зовут европейских пенсионеров на зимовку: туристические новости Турции, сообщает сайт tonkosti.ru.
ЭСТОНСКИЕ ПОТЯНУТ? ⟩ Отельеры Турции зовут европейских пенсионеров на зимовку
Отельеры Турции зовут европейских пенсионеров на зимовку
Турецкие отельеры подготовили предложения для 150 миллионов европейских пенсионеров, желающих провести зиму в комфортных условиях. В акции участвуют 152 объекта размещения Анталии, Бодрума, Кушадасы, Измира, Мармариса и Северного Кипра.
Европейцам предлагается забронировать размещение в отелях 4-5* системы «все включено» на 56 дней. Минимальная стоимость такого турпакета — 1051 EUR, максимальная – 9892 EUR, сообщает издание Hurriyet. В Турции уверяют, что это будет дешевле, чем оплачивать зимой счета за отопление.
Конкуренцию Турции в борьбе за европейских пенсионеров составляет Испания. Так, The Local информирует, что итальянцы, немцы и британцы активно покупают зимние туры на Канары.