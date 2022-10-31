Украинская певица NK (Настя Каменских) 28 октября в Инстаграме опубликовала видео под собственную песню «Гірський кришталь», пишет gordonua.com.
ПЕВИЦА ЗАСВЕТИЛА БЮСТ ⟩ Видео на миллион: у Насти Каменских перед камерой спала с плеча рубашка
Видео на миллион: у Насти Каменских перед камерой спала с плеча рубашка
Певица предстала в просторной рубашке с глубоким выкатом. Во время движения она спала с плеча, засветив бюст Каменских в бежевом бюстгальтере. «Розсипаються сльози, ніби у священний Ґрааль», – написала она строку из песни.
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