В Турции 140 туристов тяжело заболели от укусов клопов в пятизвездочном отеле
В Турции 140 туристов тяжело заболели от укусов клопов в пятизвездочном отеле
В Турции 140 туристов из Великобритании тяжело заболели, когда отдыхали в СПА-отеле 5* в Анталии. Инцидент произошел в роскошной гостинице Mukarnas.
По информации местных СМИ, гости заболели из-за укусов опасных клопов, атаковавших туристов. Пострадавшие уже подали иск к отелю. Все они жаловались на антисанитарию в отеле, немытые туалеты. По словам постояльцев на шведском столе над едой летали мухи.
По словам адвоката Дженнифер Ходжсон, у многих отдыхающих плохое самочувствие сохранилось еще долго. Об этом пишет DailyMail.