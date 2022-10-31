В Турции 140 туристов тяжело заболели от укусов клопов в пятизвездочном отеле

В Турции 140 туристов из Великобритании тяжело заболели, когда отдыхали в СПА-отеле 5* в Анталии. Инцидент произошел в роскошной гостинице Mukarnas.

По информации местных СМИ, гости заболели из-за укусов опасных клопов, атаковавших туристов. Пострадавшие уже подали иск к отелю. Все они жаловались на антисанитарию в отеле, немытые туалеты. По словам постояльцев на шведском столе над едой летали мухи.