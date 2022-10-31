Пн, 31.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Три дня в неделе, когда голову категорически нельзя мыть: можно привлечь большие беды

Limon.ee
Три дня в неделе, когда голову категорически нельзя мыть: можно привлечь большие беды
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Мытье головы. Иллюстративная картинка.
Мытье головы. Иллюстративная картинка. Фото: Sarayut Sridee/Shutterstock

Почему в понедельник нельзя мыть волосы и как это может повлиять на судьбу и удачу, пишет Главред.

Оберегом каждого человека являются волосы. Это наш мощный энергетический защитник, который способен отвести от неприятностей и бед.

Эксперты утверждают, что в волосах любого человека существует особая сила. Чтобы не растерять все свое здоровье, удачу и финансы, нужно знать три правила.

Удачные дни для мытья волос

Эзотерики утверждают, что самые благоприятные энергетические дни для мытья волос - вторник и суббота.

В эти дни можно привлечь удачу, деньги и везение. Лучше всего мыть волосы утром, чтобы весь день приносил успех. Кроме того, работоспособность любого человека повышается и можно привлечь небывалые успехи.

Чтобы привлечь деньги, после мыться волос нужно ополоснуть их мятой. Удивительный способ, которым пользовались еще наши предки.

Когда нельзя мыть волосы

  • Самые неблагоприятные дни для мытья волос - понедельник, пятница и воскресенье.
  • Чтобы не растерять все свое везение и удачу, нельзя в эти дни мыть волосы. Неделя может пройти неудачно и все ваши планы не сбудутся.
  • Чтобы не смыть с себя всю удачу, лучше в воскресенье не трогать свой мощный "оберег". Это поможет не затронуть ваше финансовое состояние, и не привлечь новые неприятности.
Ключевые слова
Наверх