Три дня в неделе, когда голову категорически нельзя мыть: можно привлечь большие беды

Оберегом каждого человека являются волосы. Это наш мощный энергетический защитник, который способен отвести от неприятностей и бед.

Эксперты утверждают, что в волосах любого человека существует особая сила. Чтобы не растерять все свое здоровье, удачу и финансы, нужно знать три правила.

Удачные дни для мытья волос

Эзотерики утверждают, что самые благоприятные энергетические дни для мытья волос - вторник и суббота.

В эти дни можно привлечь удачу, деньги и везение. Лучше всего мыть волосы утром, чтобы весь день приносил успех. Кроме того, работоспособность любого человека повышается и можно привлечь небывалые успехи.

Чтобы привлечь деньги, после мыться волос нужно ополоснуть их мятой. Удивительный способ, которым пользовались еще наши предки.

Когда нельзя мыть волосы