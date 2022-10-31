Три дня в неделе, когда голову категорически нельзя мыть: можно привлечь большие беды
Три дня в неделе, когда голову категорически нельзя мыть: можно привлечь большие беды
Оберегом каждого человека являются волосы. Это наш мощный энергетический защитник, который способен отвести от неприятностей и бед.
Эксперты утверждают, что в волосах любого человека существует особая сила. Чтобы не растерять все свое здоровье, удачу и финансы, нужно знать три правила.
Удачные дни для мытья волос
Эзотерики утверждают, что самые благоприятные энергетические дни для мытья волос - вторник и суббота.
В эти дни можно привлечь удачу, деньги и везение. Лучше всего мыть волосы утром, чтобы весь день приносил успех. Кроме того, работоспособность любого человека повышается и можно привлечь небывалые успехи.
Чтобы привлечь деньги, после мыться волос нужно ополоснуть их мятой. Удивительный способ, которым пользовались еще наши предки.
Когда нельзя мыть волосы
- Самые неблагоприятные дни для мытья волос - понедельник, пятница и воскресенье.
- Чтобы не растерять все свое везение и удачу, нельзя в эти дни мыть волосы. Неделя может пройти неудачно и все ваши планы не сбудутся.
- Чтобы не смыть с себя всю удачу, лучше в воскресенье не трогать свой мощный "оберег". Это поможет не затронуть ваше финансовое состояние, и не привлечь новые неприятности.