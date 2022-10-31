Смотреть! Бояться! Подборка лучших фильмов на Хэллоуин: 90-е и «нулевые»

Почему именно 90-е и 2000-е? Потому что именно эти годы стали во многом определяющими для жанра «хоррор».

Впрочем, не переживайте. Если вы не любите бояться, а дух праздника хочется ощутить, для вас тоже найдется что-то любопытное. А пойдем мы в хронологическом порядке.

Addams Family/«Семейка Аддамс» (1991)

И первая же картина – как раз из таких. Не сильно пугающих, но очень стильных и домашних. «Семейка Аддамс» – это в первую очередь фильм о семье, любви и взаимовыручке. А то, что семья тут необычная, а вместо домашних животных у них ползающая по стенам рука – что ж, у всех есть свои особенности.

У картины три главных плюса: сами персонажи – не зря Аддамс называют самой уютной и любящей киносемьей в истории; юмор – мрачный и темный, как и положено на Хэллоуин; и стиль – за дизайн костюмов картину аж номинировали на «Оскар».

Scream/«Крик» (1996)

«Крик» хоть и пострашнее «Семейки Аддамс», но просто хоррором его назвать нельзя. Во многом это постмодернистское переосмысление традиций жанра. Главные герои – классические студенты, которых преследует убийца. Вот только герои видели такие фильмы и знают, что их ждет и как себя вести.