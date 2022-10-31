Надувные санки – не единственные необычные зимние игрушки

Немного лета зимой

В песочницах можно увидеть игровые экскаваторы, которые используются для переноса песка из одного места в другое, чтобы вырыть глубокую яму или построить красивый холмик. То же самое можно сделать и со снегом! А еще лучше то, что все игрушки, предназначенные для игры в песочнице, можно с успехом использовать в снежной груде. От форм для песка до ведер и лопат. Думали ли вы об этом?

Но передайте ребенку пляжные игрушки и посмотрите, как он справится. Точно так же он может удивить вас, если вы предложите ему несколько реальных рабочих инструментов. К счастью, в магазинах можно найти лопаты для снега и метелки для двора как раз подходящего размера. Дайте их ему и посмотрите, с каким ажиотажем ребенок займется делом. При небольшом руководстве вы сможете даже очистить от снега фасад дома.

Творческий подход

Поощряйте своего ребенка лепить снеговика. Это можно сделать без каких-либо дополнительных инструментов или используя то, что есть у вас дома. Или, если хотите, можете купить набор для костюма снеговика, в котором есть все необходимое - от морковки до шляпы. И не нужно беспокоиться о том, что пуговицы исчезнут из коробки или придется искать в снегу морковку, предназначенную для ужина.

Продолжая свободно выражать себя, мы приходим к искусству. В сухой сезон можно использовать мел и превратить любой тротуар, который попадется по пути, в холст. А на снегу можно писать пищевыми красителями! Просто побрызгайте, либо приготовьте бутылочки со спринцовкой и побрызгайте ими. Пищевые красители экологически безопасны и тают вместе со снегом, так что много веселья и минимум уборки.