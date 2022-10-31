Тот, кто говорит, что зимой на улице делать нечего, просто еще не знает о волшебном мире надувных санок, исчезающих красках и лепке снеговиков. Читайте далее, чтобы найти свои любимые игрушки и развлечения в преддверии зимы.
Надувные санки – не единственные необычные зимние игрушки
Разве бывает детство без санок?
Надувные игрушки хорошо известны. Только подумайте о летнем времени, когда резиновые круги, надувные матрасы и большие пляжные мячи превращаются в единое целое с солнечной погодой. Но этим же решением можно пользоваться и зимой! Надувные санки, изготовленные из специальных материалов, не боятся ни холода, ни сырости, легко скользят по заснеженной земле и даже при спуске с горы.
Пластиковые и деревянные санки - это привычно и здорово, но надувные санки предоставляют гораздо большую свободу оформления. Прежде всего, это внешний вид - для детей это означает санки с привлекательным для глаз и настроения дизайном. Но и форма! Все уже знакомы с ватрушками, потому что почти не бывает зимы, когда хотя бы одна из них не попадается на глаза. Но надувные санки могут быть также продолговатыми, треугольными или традиционной формы.
Не маловажно, что надувные санки легко перевозить. Упакуйте их в машину по дороге на снежную горку, затем, когда доберетесь до места назначения, накачайте насосом и начинайте наслаждаться зимними забавами. В отличие от классических вариантов, которые невозможно сложить, надувные санки помещаются в квартире и их можно взять с собой в поездку. Они бывают разных форм, для детских санок или для ребенка постарше, некоторые со спинкой, а другие двухместные! Hansapost предлагает настолько широкий ассортимент, что каждый найдет санки своей мечты.
Немного лета зимой
В песочницах можно увидеть игровые экскаваторы, которые используются для переноса песка из одного места в другое, чтобы вырыть глубокую яму или построить красивый холмик. То же самое можно сделать и со снегом! А еще лучше то, что все игрушки, предназначенные для игры в песочнице, можно с успехом использовать в снежной груде. От форм для песка до ведер и лопат. Думали ли вы об этом?
Но передайте ребенку пляжные игрушки и посмотрите, как он справится. Точно так же он может удивить вас, если вы предложите ему несколько реальных рабочих инструментов. К счастью, в магазинах можно найти лопаты для снега и метелки для двора как раз подходящего размера. Дайте их ему и посмотрите, с каким ажиотажем ребенок займется делом. При небольшом руководстве вы сможете даже очистить от снега фасад дома.
Творческий подход
Поощряйте своего ребенка лепить снеговика. Это можно сделать без каких-либо дополнительных инструментов или используя то, что есть у вас дома. Или, если хотите, можете купить набор для костюма снеговика, в котором есть все необходимое - от морковки до шляпы. И не нужно беспокоиться о том, что пуговицы исчезнут из коробки или придется искать в снегу морковку, предназначенную для ужина.
Продолжая свободно выражать себя, мы приходим к искусству. В сухой сезон можно использовать мел и превратить любой тротуар, который попадется по пути, в холст. А на снегу можно писать пищевыми красителями! Просто побрызгайте, либо приготовьте бутылочки со спринцовкой и побрызгайте ими. Пищевые красители экологически безопасны и тают вместе со снегом, так что много веселья и минимум уборки.
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