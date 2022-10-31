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НЕ УБИВАЙ ПАУКОВ! ⟩ Хэллоуин-2022: традиции и запреты дня

Limon.ee
Хэллоуин-2022: традиции и запреты дня
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Хэллоуин. Иллюстративное фото.
Хэллоуин. Иллюстративное фото. Фото: Marcin Kanka/Shutterstock

Почему в день Хэллоуина нельзя убивать пауков, разобрался Главред.

Традиции праздника Хэллоуин

Несмотря на то, что церковь хотела трансформировать языческий праздник в соответствии с христианскими обычаями, в народе этот день все так же считается переходом между двумя мирами. Именно поэтому люди по всему миру в ночь Хэллоуина наряжаются в костюмы мифических существ и зажигают огни, пытаясь отпугнуть нечистую силу.

С наступлением ночи на улицы выходят люди, наряженные в костюмы ведьм, вампиров, приведений и прочих темных сил. В Америке и Европе ряженные дети стучатся в дверь соседей, выпрашивая угощения, приговаривая Trick or treat (кошелек или жизнь).

А вот обычай делать фонари из тыквы и вырезать на ней страшные рожицы зародился в Америке. Древние кельты в своих обрядах использовали фонари из репы.

Хэллоуин 2022 – запреты

В день Хэллоуина люди придерживаются запретов, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья.

Так, в ночь разгула нечисти запрещено убивать пауков. Насекомые могут быть душами умерших родственников, которые предупреждают об опасности.

  • Нельзя оборачиваться, если за спиной послышались шаги.
  • В день Хэллоуина нельзя держать в доме черных котов. Они могут принести несчастье. Также запрещалось оставлять животных в доме одних и пускать приблудившихся.
  • Также считалось, что злые духи могут прятаться в белье. Поэтому запрещалось сушить белье на веревке.

 

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