НЕ УБИВАЙ ПАУКОВ! ⟩ Хэллоуин-2022: традиции и запреты дня

Традиции праздника Хэллоуин

Несмотря на то, что церковь хотела трансформировать языческий праздник в соответствии с христианскими обычаями, в народе этот день все так же считается переходом между двумя мирами. Именно поэтому люди по всему миру в ночь Хэллоуина наряжаются в костюмы мифических существ и зажигают огни, пытаясь отпугнуть нечистую силу.

С наступлением ночи на улицы выходят люди, наряженные в костюмы ведьм, вампиров, приведений и прочих темных сил. В Америке и Европе ряженные дети стучатся в дверь соседей, выпрашивая угощения, приговаривая Trick or treat (кошелек или жизнь).

А вот обычай делать фонари из тыквы и вырезать на ней страшные рожицы зародился в Америке. Древние кельты в своих обрядах использовали фонари из репы.

Хэллоуин 2022 – запреты

В день Хэллоуина люди придерживаются запретов, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья.

Так, в ночь разгула нечисти запрещено убивать пауков. Насекомые могут быть душами умерших родственников, которые предупреждают об опасности.