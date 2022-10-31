Этим летом по всей Европе прошли гей-парады, даже Латвия и Литва не остались в стороне, зажигали и в Финляндии. Но Эстония в этот раз не проводила никаких увеселительно-развлекательных мероприятий для представителей ЛГБТК+. В ноябре, когда в стране похолодает, в одном из ночных клубов столицы соберутся сотни людей, чтобы поучаствовать в гей-параде и согреться холодной осенью под зажигательные хиты от мировых исполнителей.
В ноябре в Таллинне пройдет гей-парад: популярный ночной клуб закатит грандиозную вечеринку для ЛГБТК+
18 ноября в 23:00 ночной клуб CatHouse начнет встречать гостей, которые думают по-другому, уважают всех людей и ценят свободу. До половины четвертого ночи продлится горячая вечеринка в этом неожиданном месте. Организаторы уверяют, что это будет самая большая гей-вечеринка не только в Эстонии, но и в странах Балтии. Приглашаются также гости из-за рубежа. «Только хорошие вибрации!» – слоган вечеринки.
Вход на мероприятие только для совершеннолетних, на входе охрана имеет право спросить документ, удостоверяющий личность. Без него вас внутрь не пропустят.
В описании события, которое уже совсем скоро состоится в Таллинне, говорится: «Подними свой флаг с PRIDE!
Самая большая ночь сказочного веселья ЛГБТК+ в Таллинне начнется в CatHouse!
Будьте готовы услышать королей и королев: Madonna / Ariana Grande / Lady Gaga / Harry Styles / Queen / Elton John / Britney Spears / Lil Nas X / Kesha / Lizzo / Cher / Miley Cyrus / Mika / Years & Years и многие другие.
Зажигайте на танцполе с самыми крутыми с*****и, которых вы знаете».
Более подробно о мероприятии ЗДЕСЬ!