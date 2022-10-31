В ноябре в Таллинне пройдет гей-парад: популярный ночной клуб закатит грандиозную вечеринку для ЛГБТК+

Этим летом по всей Европе прошли гей-парады, даже Латвия и Литва не остались в стороне, зажигали и в Финляндии. Но Эстония в этот раз не проводила никаких увеселительно-развлекательных мероприятий для представителей ЛГБТК+. В ноябре, когда в стране похолодает, в одном из ночных клубов столицы соберутся сотни людей, чтобы поучаствовать в гей-параде и согреться холодной осенью под зажигательные хиты от мировых исполнителей.