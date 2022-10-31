Заслуженный артист России Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни. Причиной смерти Моисеева стал перенесенный недавно третий инсульт.
Могила Бориса Моисеева пострадала от снежного урагана
Могила Бориса Моисеева пострадала от снежного урагана
Похоронили Моисеева на Троекуровском кладбище в Москве, где покоятся такие звезды, как Любовь Полищук, Александр Барыкин, Андрей Панин, Марина Голуб, Вера Глаголева, Владислав Галкин, Семен Фарада, Наталья Гундарева.
На могилу кумира до сих пор приходят фанаты, чтобы почтить его память. Сейчас в сети распространяется фотография, где снежный ураган раскидал цветы и конструкции с венками на захоронении Бориса Моисеева.
Надеемся, что вскоре все приведут в порядок.
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