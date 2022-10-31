Пн, 31.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Могила Бориса Моисеева пострадала от снежного урагана

Limon.ee
Могила Бориса Моисеева пострадала от снежного урагана
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Борис Моисеев
Борис Моисеев Фото: Lyukov Maxim

Заслуженный артист России Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни. Причиной смерти Моисеева стал перенесенный недавно третий инсульт. 

Похоронили Моисеева на Троекуровском кладбище в Москве, где покоятся такие звезды, как Любовь Полищук, Александр Барыкин, Андрей Панин, Марина Голуб, Вера Глаголева, Владислав Галкин, Семен Фарада, Наталья Гундарева.

На могилу кумира до сих пор приходят фанаты, чтобы почтить его память. Сейчас в сети распространяется фотография, где снежный ураган раскидал цветы и конструкции с венками на захоронении Бориса Моисеева.

Надеемся, что вскоре все приведут в порядок.

Ключевые слова
Наверх