Могила Бориса Моисеева пострадала от снежного урагана

Похоронили Моисеева на Троекуровском кладбище в Москве, где покоятся такие звезды, как Любовь Полищук, Александр Барыкин, Андрей Панин, Марина Голуб, Вера Глаголева, Владислав Галкин, Семен Фарада, Наталья Гундарева.

На могилу кумира до сих пор приходят фанаты, чтобы почтить его память. Сейчас в сети распространяется фотография, где снежный ураган раскидал цветы и конструкции с венками на захоронении Бориса Моисеева.