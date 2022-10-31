ФОТО ⟩ Обвиняемый в изнасиловании оправдан судом: «Неправдоподобно, что женщина резко стала невменяемой»

«Как так получилось, что пока идешь домой, все понимаешь, а как только заходишь в квартиру – не в состоянии общаться? Это абсолютно неправдоподобно», – заявила судья, оправдывая 35-летнего Ифеани Пиуса Оквошу, обвиняемого в изнасиловании, пишет Elu24.