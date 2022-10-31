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ФОТО ⟩ Обвиняемый в изнасиловании оправдан судом: «Неправдоподобно, что женщина резко стала невменяемой»

Ketlin Kruse Кетлин Крузе
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Обвиняемый в изнасиловании оправдан судом: «Неправдоподобно, что женщина резко стала невменяемой»
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Фото: Remo Tõnismäe

«Как так получилось, что пока идешь домой, все понимаешь, а как только заходишь в квартиру – не в состоянии общаться? Это абсолютно неправдоподобно», – заявила судья, оправдывая 35-летнего Ифеани Пиуса Оквошу, обвиняемого в изнасиловании, пишет Elu24.

«Доброе утро», – прозвучало в понедельник утром в зале Харьюского уездного суда на английском языке.

В изнасиловании обвиняется 35-летний житель Таллинна Ифеани Пиус Оквоша, участвовавший в судебном заседании через Интернет. Суд однако оправдал мужчину.

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