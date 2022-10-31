Дочь Заворотнюк вышла замуж и уехала из России

С 2019 года семья Анастасии Заворотнюк решила отойти от публичности. Годом ранее актрисе поставили страшный диагноз — рак головного мозга. С тех пор она перестала бывать на людях и уже долгих четыре года борется за свою жизнь. Ее муж Петр Чернышов и до трагичного события был не особо публичным, а теперь и вовсе не дает никаких комментариев прессе, пишет Woman.