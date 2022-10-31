С 2019 года семья Анастасии Заворотнюк решила отойти от публичности. Годом ранее актрисе поставили страшный диагноз — рак головного мозга. С тех пор она перестала бывать на людях и уже долгих четыре года борется за свою жизнь. Ее муж Петр Чернышов и до трагичного события был не особо публичным, а теперь и вовсе не дает никаких комментариев прессе, пишет Woman.
Дочь Заворотнюк вышла замуж и уехала из России
О состоянии здоровья артистки все это время рассказывает лишь ее старшая дочь Анна. Изредка она говорит о маме в своем блоге, но чаще всего публикует в соцсетях свою красивую жизнь и путешествия.
Долгое время она была в депрессии из-за недуга матери, но теперь Заворотнюк-младшая полностью оправилась и занялась собственной жизнью. Совсем недавно она переехала из родительского загородного дома в собственную квартиру в Москве, и, как оказалось, живет там не одна, а с мужем.
Свой новый статус Анна подтвердила у себя в блоге. Сейчас девушка вновь уехала из России — теперь в Азербайджан. И на этот раз не из-за работы.
«Хочу жить на два города. Почему Баку? Решили попробовать, здесь друзья и люди очень радушные. Дальше посмотрим, куда жизнь занесет. В России у меня часть семьи и работа, я полечу обратно через пару недель. Просто часто буду бывать здесь тоже», — написала она у себя на страничке.