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Cуд лишил Джигурду и Анисину многомиллионного наследства

Limon.ee
Cуд лишил Джигурду и Анисину многомиллионного наследства
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Никита Джигурда и Марина Анисина
Никита Джигурда и Марина Анисина Фото: Vyacheslav Prokofyev

800 миллионов покойной Людмилы Бртаташ вновь повисли в воздухе, сообщает «Рамблер».

Когда в феврале 2016 года бизнес-вумен Людмила Бараш была найдена с проломленной головой у себя в квартире, вокруг оставленного ею завещания сразу начались тяжбы.

Джигурда представил завещание, которое подруга семьи и крестная мать его сына от Марины Анисиной, составила на него.

Однако сестра покойной Светлана Романова заподозрила фальсификацию, и подала иск в суд.

23 июня 2017 года Кунцевский суд Москвы отклонил иск Романовой и присудил наследство, которое по некоторым данным, составляет около 800 млн рублей, Никите Джигурде. Истец с решением суда не согласилась.

И вот – новая информация - апелляционный суд удовлетворил очередной иск Романовой.

Джиугрда в изумлении.

И, в свою очередь, собирается опротестовать это решение. 

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