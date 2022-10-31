Хэллоуин, День всех святых и День поминовения душ – одно и то же? Йосеф Кац рассказал о различии этих праздников

Мы спросили у краеведа Йосефа Каца, чем же отличаются друг от друга эти праздники.

По словам Йосефа, традиции колядовать и получать сладости за проделки в эстонской культуре присутствуют в праздновании Мартова дня (10 ноября), который до сих пор жив как детский праздник.

«Мартов день очень похож на то, во что выродился Хэллоуин в современной американской культуре, – говорит Кац. – Маски, попытки напугать, судя по всему, были присущи разным культурам Европы по осени, и предки коренных эстонцев не были исключением. Сейчас Хэллоуин к нам возвращается в международном формате, но его аналогом служил Мартов день».

День всех святых и День поминовения душ – совершенно разные дни. По словам Йосефа, День всех святых в 7-м веке учредил Папа римский Банифаций XI и праздновали его 15 мая, но через 100 лет празднование перенесли на 1 ноября. Уже более 1000 лет этот день отмечают по всему западно-христианскому миру.