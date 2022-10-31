Наступило 31 октября – Хэллоуин – день, который с нетерпением ждут дети, чтобы нарядиться в свои интересные костюмы, завтра же, 1 ноября, нас ждет День всех святых, а вслед за ним, 2 ноября, День поминовения душ.
Хэллоуин, День всех святых и День поминовения душ – одно и то же? Йосеф Кац рассказал о различии этих праздников
Мы спросили у краеведа Йосефа Каца, чем же отличаются друг от друга эти праздники.
По словам Йосефа, традиции колядовать и получать сладости за проделки в эстонской культуре присутствуют в праздновании Мартова дня (10 ноября), который до сих пор жив как детский праздник.
«Мартов день очень похож на то, во что выродился Хэллоуин в современной американской культуре, – говорит Кац. – Маски, попытки напугать, судя по всему, были присущи разным культурам Европы по осени, и предки коренных эстонцев не были исключением. Сейчас Хэллоуин к нам возвращается в международном формате, но его аналогом служил Мартов день».
День всех святых и День поминовения душ – совершенно разные дни. По словам Йосефа, День всех святых в 7-м веке учредил Папа римский Банифаций XI и праздновали его 15 мая, но через 100 лет празднование перенесли на 1 ноября. Уже более 1000 лет этот день отмечают по всему западно-христианскому миру.
«С 998 года 2 ноября отмечается День поминовения не только всех святых, но и всех усопших, попавших не в Рай или Ад, а в Чистилище. Считалось, для того, чтобы души поменьше мучали, надо за них помолиться», – рассказал Йосеф Кац.