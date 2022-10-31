Актеры Русского театра Анна Сергеева и Виктор Марвин отмечают годовщину свадьбы, пишет Elu24.
8 ЛЕТ НАЗАД В КИЕВЕ ⟩ Свадебные фото актрисы Русского театра напомнили ей о важной дате
«Наша свадьба в прекрасном Киеве. Восемь лет назад», – пишет в Instagram актриса Анна Сергеева, делясь воспоминаниями о дне свадьбы.
Актриса украинского происхождения Анна Сергеева познакомилась со своим мужем Виктором Марвиным на вступительных экзаменах в театральное училище в Киеве. «Мы полюбили друг друга мгновенно», – признавалась Сергеева журналу Kroonika.
Сейчас оба работают в Русском театре в Таллинне.
На ежегодном вручении премий журнала Kroonika в начале июня стало известно, что пара ждет второго ребенка.
«Я чувствовала, что больше не могу это скрывать и не хотела пропускать вечеринку, поэтому мы решили объявить об этом событии», – заявила тогда Сергеева порталу Elu24.
Сергеева сообщила, что они ждут дочь. «Забавно, что первый ребенок просил сестру или братика, а теперь переживает, чтобы сестра не забрала все его игрушки и время, которое он проводит с нами», – посмеялась актриса.