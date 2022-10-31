8 ЛЕТ НАЗАД В КИЕВЕ ⟩ Свадебные фото актрисы Русского театра напомнили ей о важной дате

«Наша свадьба в прекрасном Киеве. Восемь лет назад», – пишет в Instagram актриса Анна Сергеева, делясь воспоминаниями о дне свадьбы.

Актриса украинского происхождения Анна Сергеева познакомилась со своим мужем Виктором Марвиным на вступительных экзаменах в театральное училище в Киеве. «Мы полюбили друг друга мгновенно», – признавалась Сергеева журналу Kroonika.

Сейчас оба работают в Русском театре в Таллинне.

На ежегодном вручении премий журнала Kroonika в начале июня стало известно, что пара ждет второго ребенка.

«Я чувствовала, что больше не могу это скрывать и не хотела пропускать вечеринку, поэтому мы решили объявить об этом событии», – заявила тогда Сергеева порталу Elu24.