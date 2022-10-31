ФОТО ⟩ Cпасатель и мать четверых детей: эстонка заняла второе место в международном конкурсе красоты

«Невероятно, но я сделала это! Я вне себя от счастья, что оправдала ожидания всех, кто болел за меня. Я заняла столь высокое место на первом в моей жизни международном конкурсе красоты», – пишет эстонская красавица Ренне Мерило на своей странице в Instagram, объявляя о том, что она заняла второе место в конкурсе Mrs Worldwide. В посте она благодарит всех ее поклонников и особенных людей, которые помогали ей на ее пути.

В начале октября Ренне заявила в социальных сетях, что ее путешествие на международный конкурс красоты было неожиданным, но захватывающим, и позволило проверить силу духа.

В Эстонии Ренне Мерило была коронована как Миссис Эстония в последние выходные августа, когда в клубе «Ватикан» в Таллинне состоялся захватывающий финал конкурсов «Королева красоты Эстонии» и «Миссис Эстония Классик 2022». Узнайте больше здесь!