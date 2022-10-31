Ускользнувшие выходные прошли под знаком мистики, ужасов и бесовщины. Город отмечал Хэллоуин!
Жаркий Хэллоуин: Алексей Солтан потряс оголенными ягодицами прямо в камеру
Жаркий Хэллоуин: Алексей Солтан потряс оголенными ягодицами прямо в камеру
Все бары города Таллинна были заполнены гостями, которые в преддверии самого мистического праздника года, подобрав себе экстравагантные образы, отмечали Хэллоуин.
Модель, стилист и парикмахер Алексей Солтан не стал отставать от модного движения и присоединился к празднованию, перевоплотившись в яркую, роковую даму.
Общий градус ночного веселья настолько повысился, что эпатажный Солтан оголил свои ягодицы и станцевал тверк прямо на камеру.