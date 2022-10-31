Жаркий Хэллоуин: Алексей Солтан потряс оголенными ягодицами прямо в камеру

Все бары города Таллинна были заполнены гостями, которые в преддверии самого мистического праздника года, подобрав себе экстравагантные образы, отмечали Хэллоуин.

Модель, стилист и парикмахер Алексей Солтан не стал отставать от модного движения и присоединился к празднованию, перевоплотившись в яркую, роковую даму.