Пн, 31.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Жаркий Хэллоуин: Алексей Солтан потряс оголенными ягодицами прямо в камеру

Limon.ee
Жаркий Хэллоуин: Алексей Солтан потряс оголенными ягодицами прямо в камеру
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Алексей Солтан.
Алексей Солтан. Фото: Remo Tõnismäe

Ускользнувшие выходные прошли под знаком мистики, ужасов и бесовщины. Город отмечал Хэллоуин!

Все бары города Таллинна были заполнены гостями, которые в преддверии самого мистического праздника года, подобрав себе экстравагантные образы, отмечали Хэллоуин.

Модель, стилист и парикмахер Алексей Солтан не стал отставать от модного движения и присоединился к празднованию, перевоплотившись в яркую, роковую даму.

Общий градус ночного веселья настолько повысился, что эпатажный Солтан оголил свои ягодицы и станцевал тверк прямо на камеру. 

Ключевые слова
Наверх