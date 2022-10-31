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ПОДЛОВИЛИ! ⟩ Юри Ратас получил горячий поцелуй после страстного пасодобля

Limon.ee
Юри Ратас получил горячий поцелуй после страстного пасодобля
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Фото: Taavi Sepp

Ни для кого не не секрет, что в шоу «Танцы со звездами» участвует спикер Рийгикогу Юри Ратас, который в прошлое воскресенье танцевал танго и пасадобль с тренером Кристиной Тармет. После удачного выступления Ратас получил горячий поцелуй от своей жены.

В четвертом выпуске «Танцев со звездами», который прошел в воскресенье вечером, 30 октября, все танцевальные пары исполнили танго. Кроме того, каждая пара должна была выбрать один латиноамериканский танец для исполнения.

Юри Ратас и Кристина Тармет вышли на сцену со страстным пасадоблем, после чего Юри и его жена Карин не стали сдерживать свои чувства и слились за кулисами в страстном поцелуе.

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