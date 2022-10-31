ПОДЛОВИЛИ! ⟩ Юри Ратас получил горячий поцелуй после страстного пасодобля

Ни для кого не не секрет, что в шоу «Танцы со звездами» участвует спикер Рийгикогу Юри Ратас, который в прошлое воскресенье танцевал танго и пасадобль с тренером Кристиной Тармет. После удачного выступления Ратас получил горячий поцелуй от своей жены.