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Пустые полки: акционные макароны в Maxima сметали с неимоверной скоростью

Limon.ee
Пустые полки: акционные макароны в Maxima сметали с неимоверной скоростью
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Полка с макаронами фирмы Tartu Mill в Maxima XXX
Полка с макаронами фирмы Tartu Mill в Maxima XXX Фото: Limon

Популярная сеть магазинов Maxima периодически радует своих клиентов привлекательными ценами на товары первой необходимости, но это предложение произвело фурор. Полки с акционными макаронами Tartu Mill оказались пустыми. 

В столичном магазине Maxima XXX в районе Ласнамяэ, в воскресенье днем, акционные макароны разлетались по корзинам покупателей как горячие пирожки.

Посетители магазина подходили и сгребали с полок оставшиеся изделия, уже не сильно привередничая из-за формы и вида макарон.

Макароны Tartu Mill по акционной цене.
Макароны Tartu Mill по акционной цене. Фото: Скриншот с сайта Maxima

Журналист портала Limon поинтересовалась у клиентки Maxima, зачем она приобретает так много упаковок макарон: 

«Зима обещает быть холодной, а макароны этой марки очень вкусные, ну и самое главное – такой цены я не видела давно, поэтому и беру впрок. Пусть лежат, есть не просят, ведь что будет дальше – одному Бог известно», – рассказала Татьяна.

Полка с макаронами фирмы Tartu Mill в Maxima XXX
Полка с макаронами фирмы Tartu Mill в Maxima XXX Фото: Limon
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