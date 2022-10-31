Пустые полки: акционные макароны в Maxima сметали с неимоверной скоростью

«Зима обещает быть холодной, а макароны этой марки очень вкусные, ну и самое главное – такой цены я не видела давно, поэтому и беру впрок. Пусть лежат, есть не просят, ведь что будет дальше – одному Бог известно», – рассказала Татьяна.