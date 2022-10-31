Популярная сеть магазинов Maxima периодически радует своих клиентов привлекательными ценами на товары первой необходимости, но это предложение произвело фурор. Полки с акционными макаронами Tartu Mill оказались пустыми.
Пустые полки: акционные макароны в Maxima сметали с неимоверной скоростью
Пустые полки: акционные макароны в Maxima сметали с неимоверной скоростью
В столичном магазине Maxima XXX в районе Ласнамяэ, в воскресенье днем, акционные макароны разлетались по корзинам покупателей как горячие пирожки.
Посетители магазина подходили и сгребали с полок оставшиеся изделия, уже не сильно привередничая из-за формы и вида макарон.
Журналист портала Limon поинтересовалась у клиентки Maxima, зачем она приобретает так много упаковок макарон:
«Зима обещает быть холодной, а макароны этой марки очень вкусные, ну и самое главное – такой цены я не видела давно, поэтому и беру впрок. Пусть лежат, есть не просят, ведь что будет дальше – одному Бог известно», – рассказала Татьяна.