Приметы на 31 октября: всего 1 традиция поможет обрести здоровье и деньги на весь год
Приметы на 31 октября: всего 1 традиция поможет обрести здоровье и деньги на весь год
Луков день, считали раньше в народе, отлично подходит для рыбалки. Считается, что улов 31 октября будет хорошим.
Верили, если женщине 31 октября приснилась рыба, то вскоре она сможет забеременеть.
Чтобы весь год быть здоровым и финансово благополучным, обязательно нужно съесть луковицу.
Что нельзя делать 31 октября
- Нельзя отдавать из дома соль. Можно лишиться семейного благополучия.
- Нельзя 31 октября есть острые блюда.
- Нельзя 31 октября считать деньги и монеты.
Приметы на 31 октября
- Если на луке много шелухи, то зима будет морозной.
- Если южный ветер, то ждать потепления.
- Если нет снега, то в ближайшее время не стоит ждать холодных дней.
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