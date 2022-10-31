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Приметы на 31 октября: всего 1 традиция поможет обрести здоровье и деньги на весь год

Limon.ee
Приметы на 31 октября: всего 1 традиция поможет обрести здоровье и деньги на весь год
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Народные приметы. Иллюстративная картинка.
Народные приметы. Иллюстративная картинка. Фото: Piotr Krzeslak/shutterstock

Что нельзя делать 31 октября и как привлечь удачу в этот день, рассказывает Главред.

Луков день, считали раньше в народе, отлично подходит для рыбалки. Считается, что улов 31 октября будет хорошим.

Верили, если женщине 31 октября приснилась рыба, то вскоре она сможет забеременеть.

Чтобы весь год быть здоровым и финансово благополучным, обязательно нужно съесть луковицу.

Что нельзя делать 31 октября

  • Нельзя отдавать из дома соль. Можно лишиться семейного благополучия.
  • Нельзя 31 октября есть острые блюда.
  • Нельзя 31 октября считать деньги и монеты.

Приметы на 31 октября

  • Если на луке много шелухи, то зима будет морозной.
  • Если южный ветер, то ждать потепления.
  • Если нет снега, то в ближайшее время не стоит ждать холодных дней.
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