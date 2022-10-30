Видео стало вирусным в социальных сетях.
ВИДЕО ⟩ Украинский защитник в окопе с помощью подручных материалов вытесал скульптуру
Украинский защитник в окопе с помощью подручных материалов вытесал скульптуру
Видео, снятое украинским защитником, в котором его товарищ запечатлен в окопе во время работы над скульптурой, за одни только сутки набрало более 500 тысяч просмотров и стало вирусным в Сети и СМИ.
«Работа называется "Борьба". Символ борьбы украинского народа – вот такой казак. С нами добро, с нами Бог. Слава Украине!» – прокомментировал свою работу автор.