Вс, 30.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ВИДЕО ⟩ Украинский защитник в окопе с помощью подручных материалов вытесал скульптуру

Limon.ee
Украинский защитник в окопе с помощью подручных материалов вытесал скульптуру
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Украинский новобранец. Иллюстративный снимок.
Украинский новобранец. Иллюстративный снимок. Фото: DANIEL LEAL

Видео стало вирусным в социальных сетях.

Видео, снятое украинским защитником, в котором его товарищ запечатлен в окопе во время работы над скульптурой, за одни только сутки набрало более 500 тысяч просмотров и стало вирусным в Сети и СМИ.

«Работа называется "Борьба". Символ борьбы украинского народа – вот такой казак. С нами добро, с нами Бог. Слава Украине!» – прокомментировал свою работу автор.

@23061985olegon

♬ оригінальний звук - Олежон
Ключевые слова
Наверх