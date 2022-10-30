Украинская певица Тина Кароль в своем Telegram-канале поделилась фрагментом видео с выступления в Лос-Анджелесе, на котором она официально отказалась исполнять свои старые песни на русском языке.
Тина Кароль публично отказалась от своих песен на русском языке
«С начала войны они ни разу мной не исполнялись, это мое прямое заявление. Понимаю, что были ваши любимые песни, которые радовали ваши сердца, и не раз. Но какими бы хитами они ни были, мы не имеем права исполнять песни на русском», – сказала певица со сцены, а зрители поддержали ее аплодисментами, пишет Gordonua.
Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.
В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе «Новая волна» и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе «Евровидение», где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании. Сейчас она ездит с туром по Америке.