Хэллоуин – праздник вампиров, ведьм, привидений и прочей нечисти – который еще совсем недавно широко праздновался лишь в США, теперь приобретает все большую популярность в Европе. Отмечается он каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Юная Анне Вески и окровавленные головы: как отмечают Хэллоуин эстонские знаменитости
Ведущий утренней программы Star FM Андрес Пуусепп выглядит очень страшно. Сразу видно, что к празднику готов!
Ведущие популярного шоу «Õhtu!» тоже преобразились!
Певица Элиса Кольк все еще не решила, кем она хочет стать в нынешний Хэллоуин. Она спрашивает своих подписчиков, в кого ей следует перевоплотиться в этом году, демонстрируя прошлогодний наряд.
Зато актриса Мерле Палмисте к празднику готова!
Певица Геттер Яани разместила на своем аккаунте в Instagram забавное видео, на котором она веселится со своими подружками. «Фокус-покус», – комментирует она свое преображение.
Радиоведущая Кристина Сууроя празднует Хэллоуин на другом конце света в Лос-Анджелесе. «Я знаю, что ты сделал прошлым летом», – написала Кристина в своем аккаунте.
Певец Яагуп Кримм отмечает Хэллоуив костюме Джокера. А известный эстонский визажист Лийса Леэтмаа изображает юную Анну Вески. Конечно же, с культовой прической и блестящем костюме.
Певица Элерин Тийт крутит пластинки в образе египтянки. «Клеопатра завидует!», - прокомментировала свой костюм она.