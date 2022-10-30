ФОТО И ВИДЕО ⟩ Юная Анне Вески и окровавленные головы: как отмечают Хэллоуин эстонские знаменитости

Ведущий утренней программы Star FM Андрес Пуусепп выглядит очень страшно. Сразу видно, что к празднику готов!

Ведущие популярного шоу «Õhtu!» тоже преобразились!

Певица Элиса Кольк все еще не решила, кем она хочет стать в нынешний Хэллоуин. Она спрашивает своих подписчиков, в кого ей следует перевоплотиться в этом году, демонстрируя прошлогодний наряд.

Зато актриса Мерле Палмисте к празднику готова!

Певица Геттер Яани разместила на своем аккаунте в Instagram забавное видео, на котором она веселится со своими подружками. «Фокус-покус», – комментирует она свое преображение.

Радиоведущая Кристина Сууроя празднует Хэллоуин на другом конце света в Лос-Анджелесе. «Я знаю, что ты сделал прошлым летом», – написала Кристина в своем аккаунте.

Певец Яагуп Кримм отмечает Хэллоуив костюме Джокера. А известный эстонский визажист Лийса Леэтмаа изображает юную Анну Вески. Конечно же, с культовой прической и блестящем костюме.