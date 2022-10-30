53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена в постели в прозрачном кружевном белье.
ФОТО ⟩ «Как 53? Скорее 23!» Дженнифер Лопес снялась в прозрачном кружевном белье
«Как 53? Скорее 23!» Дженнифер Лопес снялась в прозрачном кружевном белье
«Как 53? Скорее 23», – восхитились подписчики.
«Лучше оставить для мужа и спальни», – отметили некоторые из них.
Напомним, 17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.
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