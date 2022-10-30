Таллиннский психолог-таролог Ульяна Дорохова рассказала, как карты помогают изменить жизнь в лучшую сторону и что нужно для этого делать

– Дайте совет, как бороться со стрессом?

– Надо поменять фокус внимания, направить его на себя. Да, от всех происходящих событий сложно отстраниться, но это идеальное время для развития самого себя. Нужно отвлекаться. Кто хотел рисовать, но не находилось времени – найдите его сейчас, кто хотел прочитать какую-то книгу – читайте. Мы находимся на стыке двух эпох: старая система рушится, создается новая. И ни один эзотерик не назовет вам точной даты, когда все это прекратится.

– А жаль!

– На самом деле, а смысл?

– Будем знать и ждать этого светлого дня.

– Зачем ждать? Живите сегодня, живите той жизнью, которой хотели, но обстоятельства были всегда над вами. Сейчас шикарное время, чтобы развивать себя, свои таланты и свой внутренний мир, чтобы обратить внимание на свою семью, а не искать утешения во внешнем мире. Те, кто будут продолжать искать, будут стрессовать.

– Как переключиться?