В таллиннском книжном магазине Mnogoknig в торговом центре T1 прошла встреча читателей с тарологом-психологом Ульяной Дороховой. Ульяна является ведущим специалистом центра Неопсихологии, ее опыт работы более 10 лет. Она рассказала, почему люди все чаще и чаще обращаются к картам таро за советом, как правильно читать таро, можно ли гадать на Хэллоуин и как сегодня каждый может изменить судьбу.
Таллиннский психолог-таролог Ульяна Дорохова рассказала, как карты помогают изменить жизнь в лучшую сторону и что нужно для этого делать
– Когда мир сходит с ума, кажется, что люди массово обрашаются за помощью к таро, это правда?
– Абсолютно верно. Люди пытаются найти поддержку в древних и мудрых источниках, а карты таро являются глубокой философской системой.
– На какие вопросы можно получить ответы у карт?
– Абсолютно на все. А самое главное – про свое внутереннее состояние и конфликты.
– С какими вопросами к вам обращаются чаще всего?
– Мужчин интересуют финансы, а женщин, конечно, отношения.
– Что ищут?
– Любви и денег. Все. Женщины в первую очередь хотят любви и гармоничных отношений, а деньги уходят на второй план.
– Получить долгосрочные отношения через подсказки карт таро – реально?
– Все зависит от нас самих, а карты лишь помогают увидеть, какие блоки мешают нам добиться желаемых результатов. Таро помогают улучшить жизнь, улучшая отношения с самим собой. Нормальзовать свою жизнь через ответ на вопрос, где мне соломки подстелить, – так таро не работает.
– Можно ли делать расклады на таро в Хэллоуин?
– Не советую. Для гаданий есть определенные дни, это время после Нового года.
– Кто может читать таро?
– У кого-то есть открытые таланты, а кому-то можно их доразваить. Как правило, любая женщина может каечственно снимать информацию, потому что у нас с рождения больше развито мыслеобразное мышление. Это наше правое полушарие. И любая женщина, доразвив эту способность, может стать хорошим тарологом.
– Дайте совет, как бороться со стрессом?
– Надо поменять фокус внимания, направить его на себя. Да, от всех происходящих событий сложно отстраниться, но это идеальное время для развития самого себя. Нужно отвлекаться. Кто хотел рисовать, но не находилось времени – найдите его сейчас, кто хотел прочитать какую-то книгу – читайте. Мы находимся на стыке двух эпох: старая система рушится, создается новая. И ни один эзотерик не назовет вам точной даты, когда все это прекратится.
– А жаль!
– На самом деле, а смысл?
– Будем знать и ждать этого светлого дня.
– Зачем ждать? Живите сегодня, живите той жизнью, которой хотели, но обстоятельства были всегда над вами. Сейчас шикарное время, чтобы развивать себя, свои таланты и свой внутренний мир, чтобы обратить внимание на свою семью, а не искать утешения во внешнем мире. Те, кто будут продолжать искать, будут стрессовать.
– Как переключиться?
– Взять себя в руки, поставить цель и сделать. По-другому никак. Никто не влияет на тебя, только ты сам. Это тренировка ответственности. Только так воспитывается чувство ответственности, в первую очередь, за свою жизнь. Когда ты можешь отвечать за себя, тогда сможешь взять ответственность и за детей, и за близких. Если люди не могу себя взять в руки и перенаправить ход мыслей, как они могут что-то изменить вокруг них?
Многие покупают карты таро, это правильно, но не понимают, что с ними делать. Уходят в оккультизм, магию, ритуалы, пытаются продавить пространство. Этого нельзя делать, пространство шандарахнет по лбу еще больше. Только через свои внутренние конфликты ты решаешь проблемы, и тогда изменится поле вокруг тебя.
– Я купила карты таро, что мне делать дальше? Где учиться читать расклады?
– Рекомендую обычно большие книги, в которых есть разъяснения по таро и дается пара раскладов. Чтобы отполировать умение читать таро идеально – нам надо срастить позицию, где находится карта, видеть смысловое значение и потом соединить в один рисунок – практика нужна. Это хорошо развивает мозг.
Когда человек хочет дойти до умения правильно читать информацию, он будет тренироваться.
– Как узнать, что ты правильно снимаешь информацию?
– Как только в голове появляются сомнения, ты начинаешь притягивать сюжет. Ты увидел, что у тебя будут проблемы, и тут же появилась мысль: а если это не проблемы? Я не советую гадать самому себе, пусть другие гадают. Личный фактор подобен слепой точке. Когда ты сам в спектакле под названием Жизнь, тебе хочется видеть другую картину, чем она есть в действительности.
Я работаю как таролог и как таролог-психолог. В первом варианте я снимаю ннформацию и объясняю, где и какие блоки у человека и к чему они приведут. Во втором помогаю человеку решить конфликтные моменты и изменить судьбу. Он сам принимает решения, я не имею права навязывать свои.
– Не может ли быть так, что все происходящее в твоей жизни ты будешь подводить под слова таролога и слепо следовать его рекомендациям?
- Я такое часто встречаю. Например, «мне таролог сказал, что я буду с этой девушкой счастлив, и я с ней». А по факту этот мужчина совсем не счастлив, а наоборот. Да, кто-то сильно может включиться в слова таролога и изменить судьбу в худшую сторону. Нельзя некорректно преподносить информацию, пытаться изменить судьбу другого, у человека есть право выбора. Ты сказал, а что делать с этим – твое дело. Таролог не должен навязывать свои слова.