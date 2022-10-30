Пять обрядов от экстрасенса, которые обязательно нужно провести на Хэллоуин

Самым простым любовным гаданием можно воспользоваться и сегодня. Для этого вам понадобится кожура от целого яблока. Еe надо аккуратно срезать, а затем бросить за спину. В том, как ляжет кожура, можно увидеть инициал будущего супруга.

Чтобы привлечь в жизнь любовь или удачу, напишите своё желание маркером на лавровом листе, а сам лист сожгите в пламени свечи.

Лавровый лист – древний символ удачи и очищения. Его можно использовать и для того, чтобы защитить себя, свою семью или какого-то конкретного человека от негативного воздействия

Лавровый лист – древний символ удачи и очищения. Его можно использовать и для того, чтобы защитить себя, свою семью или какого-то конкретного человека от негативного воздействия

Обряд защиты с помощью лаврового листа

Для проведения защитного обряда понадобятся три свечи и миска с солью. Поставьте свечи треугольником, в центр – миску с солью. На лавровом листе напишите, что или кого вы хотите защитить: семью, себя, близкого человека. Затем воткните лавровый лист в соль наполовину, зажгите свечи и мысленно попросите о защите. Вы можете обратиться к тому, к кому вам удобно, – к ангелам, к добрым духам, к умершим предкам. Затем произнесите слова благодарности, задуйте свечи, а миску с солью оставьте на подоконнике до окончания Хэллоуина – до вечера 1 ноября.