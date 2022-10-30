Астролог Аделина Блэкмун рассказала, как появился Хэллоуин, и поделилась ритуалами, обязательными к исполнению в канун Дня Всех Святых, пишет Life.
Пять обрядов от экстрасенса, которые обязательно нужно провести на Хэллоуин
Хэллоуин – праздник, который пришeл к нам от древних кельтов. Осенью они отмечали Самайн – день, который знаменовал собой конец сельскохозяйственного года и начало зимних месяцев. Но был в этом дне и более глубокий смысл: именно на Самайн души умерших за последний год отправлялись на другую сторону, а призраки умерших давно могли прийти на землю всего на один день. С приходом христианства Самайн переименовали в канун Дня Всех Святых, а уже от этого названия и произошло известное нам всем сегодня слово Хэллоуин, рассказала Лайфу астролог и экстрасенс Аделина Блэкмун.
Название изменилось, но смысл этого дня остался тем же. Время Хэллоуина – всего несколько дней в году – период, когда стена между миром живых и миром мёртвых становится очень тонкой, что делает возможным общение между мирами. Оно доступно не всем, но каждый может в эти дни почувствовать более глубокую связь со своим внутренним миром и внешними силами.
Время Самайна – это сутки, начинающиеся после заката 31 октября и заканчивающиеся на закате 1 ноября. Традиционно в эти сутки совершалось очень много обрядов. Некоторые из них можно провести и в домашних условиях.
Особую роль на Хэллоуин древние отводили яблоку, которое считали плодом другого мира. Ирландцы называли этот мир Авалоном, что в переводе означает «Остров яблок». Большое количество ставших сегодня популярными ритуалов и игр с яблоками в Хэллоуин появились во времена древних кельтов.
Самым простым любовным гаданием можно воспользоваться и сегодня. Для этого вам понадобится кожура от целого яблока. Еe надо аккуратно срезать, а затем бросить за спину. В том, как ляжет кожура, можно увидеть инициал будущего супруга.
Чтобы привлечь в жизнь любовь или удачу, напишите своё желание маркером на лавровом листе, а сам лист сожгите в пламени свечи.
Лавровый лист – древний символ удачи и очищения. Его можно использовать и для того, чтобы защитить себя, свою семью или какого-то конкретного человека от негативного воздействия
Лавровый лист – древний символ удачи и очищения. Его можно использовать и для того, чтобы защитить себя, свою семью или какого-то конкретного человека от негативного воздействия
Обряд защиты с помощью лаврового листа
Для проведения защитного обряда понадобятся три свечи и миска с солью. Поставьте свечи треугольником, в центр – миску с солью. На лавровом листе напишите, что или кого вы хотите защитить: семью, себя, близкого человека. Затем воткните лавровый лист в соль наполовину, зажгите свечи и мысленно попросите о защите. Вы можете обратиться к тому, к кому вам удобно, – к ангелам, к добрым духам, к умершим предкам. Затем произнесите слова благодарности, задуйте свечи, а миску с солью оставьте на подоконнике до окончания Хэллоуина – до вечера 1 ноября.
Самайн был не только праздником урожая, но и началом нового года. Многие ритуалы, которые сегодня часто считаются новогодними, ранее проводились именно на Самайн. Так, в этот день можно избавиться от всего, что вас тяготит и что вы не хотели бы брать с собой в новую жизнь.
Для этого нам потребуются свечи. Если хотите избавиться от чего-то конкретного, вы можете назвать этим свечу, зажечь её и дать ей сгореть полностью. Если таких вещей несколько, можно записать список на бумаге и сжечь его в пламени свечи, мысленно прощаясь со всем.
Обряд привлечения удачи в Хэллоуин
Если хотите привлечь удачу в 2023 году, вам понадобятся две свечи — чёрная и белая. Сначала зажгите чёрную свечу и подумайте о том, что у вас уже было в жизни. Эта свеча символизирует ваш опыт, то, кем вы являетесь на данный момент, какие уроки жизни вы успели усвоить. Подумайте обо всём этом и с благодарностью задуйте чёрную свечу, прощаясь с прошлым. Затем зажгите белую свечу. Она символизирует всё то хорошее, что вы хотите притянуть в жизнь. Важно думать не о физических вещах, таких как деньги, квартиры, машины, а о том, какие эмоции вы будете испытывать, обретя что-либо, насколько более счастливой и цельной станет ваша жизнь. Когда будете готовы, задуйте белую свечу.