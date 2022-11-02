Морские гады и где они обитают: ТОП-5 мест Таллинна, где можно насладиться морепродуктами

THE NAUTILUS OYSTER BAR & GRILL

Пожалуй, именно в The Nautilus вас ждет самый разнообразный выбор морепродуктов. Лобстеры и осьминоги, устрицы и мидии, креветки и гребешки. Здесь даже самый притязательный гость сможет удовлетворить свои вкусовые сосочки. Свежайшие продукты подаются на стол практически сразу из морских глубин, ведь поставки в ресторан осуществляются несколько раз в неделю, а морепродукты разлетаются по клиентам с молниеносной скоростью.

Запеченные мидии Фото: Limon

«Наши гости съедают около 500 устриц еженедельно», – рассказывает владелец ресторана Андрей Фалеев, добавляя, что с сентября к его команде присоединился новый шеф-повар, который полностью обновил предыдущее меню: пересмотрел уже имеющиеся блюда, изменил их подачу и концепцию, и что самое главное – добавил новые, свежие позиции.

«Мы хотим сделать уровень нашей кухни еще выше. В The Nautilus мы используем красивые, вкусные продукты, которые заставляют нас постоянно расти и соответствовать им, именно поэтому было создано новое меню, найдены новые вкусы, изменена подача. Безусловно, мы и до этого всегда меняли меню: раз в полгода или под сезонность, но то, что мы сделали сейчас, достойно отдельного внимания».

SO SHELLFISH