Приморский Таллинн, к сожалению, не балует жителей и гостей столицы изобилием морепродуктов, однако, все-таки есть места, которые каждый просто обязан посетить в поисках вкусных и свежих морских обитателей.
Морские гады и где они обитают: ТОП-5 мест Таллинна, где можно насладиться морепродуктами
- THE NAUTILUS OYSTER BAR & GRILL
Пожалуй, именно в The Nautilus вас ждет самый разнообразный выбор морепродуктов. Лобстеры и осьминоги, устрицы и мидии, креветки и гребешки. Здесь даже самый притязательный гость сможет удовлетворить свои вкусовые сосочки. Свежайшие продукты подаются на стол практически сразу из морских глубин, ведь поставки в ресторан осуществляются несколько раз в неделю, а морепродукты разлетаются по клиентам с молниеносной скоростью.
«Наши гости съедают около 500 устриц еженедельно», – рассказывает владелец ресторана Андрей Фалеев, добавляя, что с сентября к его команде присоединился новый шеф-повар, который полностью обновил предыдущее меню: пересмотрел уже имеющиеся блюда, изменил их подачу и концепцию, и что самое главное – добавил новые, свежие позиции.
«Мы хотим сделать уровень нашей кухни еще выше. В The Nautilus мы используем красивые, вкусные продукты, которые заставляют нас постоянно расти и соответствовать им, именно поэтому было создано новое меню, найдены новые вкусы, изменена подача. Безусловно, мы и до этого всегда меняли меню: раз в полгода или под сезонность, но то, что мы сделали сейчас, достойно отдельного внимания».
SO SHELLFISH
Если вы хотите все то же самое, что и в The Nautilus, но дешевле, то вам в So Shellfish, который находится в самом сердце Таллинна – в фудкорте торгового центра Viru Keskus.
Где еще вы сможете насладиться свежайшими устрицами от 1,5 евро за штуку? В So Shellfish это более чем реально, и обслуживают вас там, кстати, за столиками, а не как принято на фудкорте. Все по-взрослому. Можно и красивое свидание организовать с афродизиаками.
Также сюда можно заглянуть на ланч. So Shellfish предлагает специальное обеденное меню по доступной цене.
«Наш бесспорный бестселлер, безусловный фаворит среди гостей – это, конечно, фиш-н-чипс. Блюдо готовится на месте от и до из свежевшей трески, однако, мы бы предложили своим гостям попробовать и любимчика нашей команды – лобстер ролл», – рассказывает Анастасия, управляющая So Shellfish.
Рекомендую отслеживать выгодные предложения фуд-корнера на странице Instagram.
Кстати, если морские гады в сыром виде вас не привлекают, то крайне рекомендую попробовать фишбургер. Фирменный соус тартар в этом бургере просто изумительный!
LOVE MUSSELS
Изобилие мидий и креветок во всевозможных вариациях: даже самый избалованный гость сможет подобрать на свой вкус что-то идеально подходящее.
«Устрицы, мидии и креветки в 10 разных соусах – это наша визитная карточка, их и заказывают больше всего», – говорит Елена Шмакова, управляющая Love Mussels.
Кстати, на их странице в Instagram тоже постоянно появляются приятные предложения.
Например, как это:
- SARDIINID
На берегу реки с видом на море – шикарное место для романтического ужина с морепродуктами и вином.
Аргентинские красные креветки или тартар из тунца – решать тебе, что покорит твое сердце этим вечером.
- OCEAN 11
Куда уж ближе! Ресторан морепродуктов с захватывающем видом находится в круизном терминале таллиннского порта: с одной стороны море, с другой – порт. Большая часть меню посвящена морю и океану.
«Мы заметили, что все больше людей решаются попробовать устрицы, и, что удивительно, многие , даже начинают спрашивать, с какой именно фермы устрица. Сейчас топ продаж – это Gillerdau. Еще один популярный продукт – осьминог.
Эстоноземельцы в основном предпочитают креветки, они, действительно, являются хорошим введением в мир морепродуктов для начинающих.
Из нашего нового меню я бы рекомендовал попробовать жареные гребешки, потому, что они поступают к нам свежими, прямо из Норвегии, и вы не найдете ничего подобного в розничной продаже», – прокомментировал запрос шеф-повар ресторана Ocean 11 Михкель Калбус