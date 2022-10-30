Восемь преданных пород кошек, которые спасут от одиночества даже самых несчастных людей

Люди, которые не чувствуют поддержки семьи, в моменты одиночества иногда размышляют, мол, может, пришла пора начать о ком-то заботиться, например о животном: и нужность свою увидишь, и с кем коротать вечера будет. За этими мыслями следует вопрос, кого выбрать: кошку или собаку? А может, попугая или хомяка? Тут-то и понимают, что усатая-полосатая – оптимальный вариант: не нужно выгуливать, как собаку, не станет носиться по клетке в ночи, как хомяк или попугай. Да и вообще, кто может быть ласковее и общительнее хвостатой? Приходит время определяться с породой, а с ним и понимание, что выбор велик и сделать его ой как нелегко. Какую кошку завести одинокому человеку? Собрали подборку из восьми пород дружелюбных и преданных кошек.

Рэгдол

Самой дружелюбной среди представленных можно назвать именно породу рэгдолл. Эти создания настолько любвеобильны, что могут привязаться не только к человеку, но и к другим животным или птицам в доме, если такие есть. Пожалуй, единственный недостаток таких котиков в том, что внимания им требуется много. Рэгдоллы нередко страдают от одиночества и сильно скучают по хозяину, так что оставлять их надолго одних в квартире или доме никак нельзя.

Мейн-кун