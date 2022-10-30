Вслед за Анжелиной Джоли свои претензии в адрес Брэда Питта может высказать Дженнифер Энистон.
Дженнифер Энистон готова подать в суд на Брэда Питта
Стали известны детали претензий актрисы. Вслед за Анжелиной Джоли свои претензии в адрес Брэда Питта может высказать Дженнифер Энистон. И это на фоне слухов о воссоединении актеров, которые были вместе до брака Питта с Джоли.
Как пишут СМИ, Энистон готовится к иску в суд. Она высказывает в адрес экс-возлюбленного претензии, которые касаются финансовой стороны вопроса. В частности речь идет о 100 млн долларов. Как выяснилось, Энистон узнала о продаже продюсерской компании Plan B, принадлежащей Питту. Актриса также хочет получить часть денег. Дело в том, что учредителем компании был не только Брэд Питт, но и Дженнифер Энистон.
После развода в 2005 году актер стал единоличным владельцем Plan B, но Энистон может оспорить такое решение. Актриса считает, что продолжала работать на бренд фактически бесплатно. Компания Plan B известна, к примеру, производством фильма «Отступники» и других кассовых лент.