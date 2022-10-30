Дженнифер Энистон готова подать в суд на Брэда Питта

Стали известны детали претензий актрисы. Вслед за Анжелиной Джоли свои претензии в адрес Брэда Питта может высказать Дженнифер Энистон. И это на фоне слухов о воссоединении актеров, которые были вместе до брака Питта с Джоли.

Как пишут СМИ, Энистон готовится к иску в суд. Она высказывает в адрес экс-возлюбленного претензии, которые касаются финансовой стороны вопроса. В частности речь идет о 100 млн долларов. Как выяснилось, Энистон узнала о продаже продюсерской компании Plan B, принадлежащей Питту. Актриса также хочет получить часть денег. Дело в том, что учредителем компании был не только Брэд Питт, но и Дженнифер Энистон.