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Финалистка «Мастершеф Эстония» Татьяна о самом большом испытании конкурса: «Признаюсь, я была разочарована в себе»

Геттер Трумси Limon.ee
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Финалистка «Мастершеф Эстония» Татьяна о самом большом испытании конкурса: «Признаюсь, я была разочарована в себе»
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Фото: Telia Inspira

Веселая и жизнерадостная Татьяна стала первым непрофессиональным поваром, чье хобби – кулинария, которой вручили белый фартук на конкурсном шоу «Мастершеф Эстония». Татьяна, уроженка Нарвы, рассказала Elu24, что полюбила кулинарию в университете и что было для нее самым большим испытанием на шоу.

В начале октября на эстонских телеканалах появилась отечественная версия всемирно известного кулинарного шоу «Мастершеф». Как и в зарубежных программах, первые два эпизода «Мастершеф Эстония» показали 12 поваров-любителей, которые прошли в финал конкурса, став на шаг ближе к титулу и призовому фонду в €10 000. Место в финале символизирует белый фартук.

Первой, кто получил белый фартук и место в финале, стала Татьяна, уроженка города Нарва, которая еще летом работала госслужащей. Программа показала, что больше всего на свете Татьяна любит печь торты и пироги. Ее друзья хвалят ее кулинарные способности и говорят, что поесть у Татьяны – это как сходить в ресторан – впечатления гарантированы.

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