Финалистка «Мастершеф Эстония» Татьяна о самом большом испытании конкурса: «Признаюсь, я была разочарована в себе»

В начале октября на эстонских телеканалах появилась отечественная версия всемирно известного кулинарного шоу «Мастершеф». Как и в зарубежных программах, первые два эпизода «Мастершеф Эстония» показали 12 поваров-любителей, которые прошли в финал конкурса, став на шаг ближе к титулу и призовому фонду в €10 000. Место в финале символизирует белый фартук.

Первой, кто получил белый фартук и место в финале, стала Татьяна, уроженка города Нарва, которая еще летом работала госслужащей. Программа показала, что больше всего на свете Татьяна любит печь торты и пироги. Ее друзья хвалят ее кулинарные способности и говорят, что поесть у Татьяны – это как сходить в ресторан – впечатления гарантированы.