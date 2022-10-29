Веселая и жизнерадостная Татьяна стала первым непрофессиональным поваром, чье хобби – кулинария, которой вручили белый фартук на конкурсном шоу «Мастершеф Эстония». Татьяна, уроженка Нарвы, рассказала Elu24, что полюбила кулинарию в университете и что было для нее самым большим испытанием на шоу.
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Финалистка «Мастершеф Эстония» Татьяна о самом большом испытании конкурса: «Признаюсь, я была разочарована в себе»
Финалистка «Мастершеф Эстония» Татьяна о самом большом испытании конкурса: «Признаюсь, я была разочарована в себе»
В начале октября на эстонских телеканалах появилась отечественная версия всемирно известного кулинарного шоу «Мастершеф». Как и в зарубежных программах, первые два эпизода «Мастершеф Эстония» показали 12 поваров-любителей, которые прошли в финал конкурса, став на шаг ближе к титулу и призовому фонду в €10 000. Место в финале символизирует белый фартук.
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