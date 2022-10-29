ПУТЕШЕСТВИЕ СОБАКИ ⟩ Очень самостоятельный пес из Мустамяэ сел на автобус и отправился в магазин

«Сегодня наш дружелюбный, милый пес по имени Инди совершил путешествие!» - пишет в Facebook группе «Мустамяэ» Янар .

Мужчина отпустил собаку с поводка за домом, потому что шел дождь и, по его словам, в середине дня вокруг не так много других собак, чтобы это было опасно. «Большую часть времени он очень послушный пес и выполняет приказы... пока не увидит белку».

Однако в какой-то момент собака убежала от хозяина, и, поскольку собака такого же цвета, как и листья, упавшие с деревьев, ее было очень трудно найти. «В течение двух часов я бегал по Мустамяэ. Облазил все дворы», – рассказывает Янар.

«В какой-то момент я вижу двух девочек-подростков с жутко знакомой собакой. Я подхожу ближе, и что за черт, у них на поводке Инди! Подумал, что он уже нашел новых хозяев», – смеется мужчина. «Затем девочки рассказали мне, как Инди сел один в автобус, проехал одну остановку и пошел в Maxima.» Ему очень нравятся магазины, потому что там много людей, с которыми можно познакомиться.

Янар хотела бы поблагодарить девушек, которые взяли Инди под свою опеку. «Они пошли за Инди к Максима, купили ему поводок и планировали начать поиски хозяина. Я предложил им вознаграждение за их хлопоты, но они ничего не захотели. Тем не менее, я хотел бы отметить этих хороших молодых людей, и если вы увидите это, пожалуйста, напишите мне!».