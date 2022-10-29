Бывший социальный педагог по трудным подросткам: «Осмелюсь сказать, что в 99% случаев здравый смысл не возвращался даже после следственного изолятора»

«Молодые люди теперь бравируют этим перед своими товарищами и считают себя еще более свирепыми. Ничего не изменится, пока не будет реальных, конкретных наказаний», – говорит бывший социальный педагог, который считает, что следующими жертвами избиений станут те, кто обнародовал видеозаписи.