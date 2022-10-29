Сб, 29.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Бывший социальный педагог по трудным подросткам: «Осмелюсь сказать, что в 99% случаев здравый смысл не возвращался даже после следственного изолятора»

Мерилин Няреп
Бывший социальный педагог по трудным подросткам: «Осмелюсь сказать, что в 99% случаев здравый смысл не возвращался даже после следственного изолятора»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Kuvatõmmis videost

«Молодые люди теперь бравируют этим перед своими товарищами и считают себя еще более свирепыми. Ничего не изменится, пока не будет реальных, конкретных наказаний», – говорит бывший социальный педагог, который считает, что следующими жертвами избиений станут те, кто обнародовал видеозаписи.

Видеозаписи инцидента с участием несовершеннолетних девочек в Пярну, где жертва подверглась физическим издевательствам, за одну ночь стали вирусными в социальных сетях. За день до этого 12-летняя девочка также подверглась избиению и нападению в собственном доме – ее били, стригли волосы и угрожали. Подозреваемые были арестованы и содержались в следственном изоляторе в течение 48 часов.

«Работая с такими молодыми людьми в течение очень долгого времени, я смею утверждать, что в 99% случаев здравый смысл к ним не возвращался даже после посещения центра временного содержания», – говорит Тоомас Тоймета, который ранее работал социальным педагогом.

Ключевые слова
Наверх