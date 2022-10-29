В Эстонии увеличилось число получателей продовольственной помощи на 65%

По данным Министерства социальных дел Эстонии, во втором квартале число получателей продовольственной помощи увеличилось почти на 14 000 человек, или на 65% (данных за третий квартал – июль, август и сентябрь – пока нет).

В августе и сентябре государство распределило в общей сложности 35 328 продуктовых посылок; распределение по всей стране организует Эстонско-голландский благотворительный фонд, или Эстонский продовольственный банк.

Лииса Ребане-Мяэ из Эстонского продовольственного банка сказала, что за первые девять месяцев организация раздала больше продовольственных посылок, чем за весь прошлый год – это самая большая раздача продовольственной помощи самому большому количеству нуждающихся людей за всю историю Эстонии.

«Продовольственный банк работает в основном с помощью добровольцев, поэтому мы ищем по всей Эстонии людей, готовых помочь собрать и раздать продовольственные посылки», – говорится в заявлении Ребане-Мяэ.

Список нуждающихся в продовольственной помощи составляется на основе заявок на получение.

«Чтобы подать заявление на их получение, люди должны обратиться к социальному работнику местной администрации по месту жительства. Люди без определенного места жительства, находящиеся в приютах для бездомных, также получают продовольственную помощь», – сказали в социальном министерстве.

Помимо сухих продуктов, в продуктовый набор входят мясные консервы, чай, мед, батончики мюсли, изюм, орехи и печенье.