Таллиннский рождественский рынок признан вторым по значимости в Европе

«Один из наиболее современных рождественских рынков в этом списке – Таллинн. Эстония предлагает посетителям страну чудес. Рождественский рынок работает 44 дня и пользуется популярностью в Instagram – более 4 000 упоминаний», – говорится на сайте.

В сопроводительном пресс-релизе компания также утверждает, что рождественский рынок в Таллине является одним из самых красивых в Европе.

Однако методология исследования довольно упрощенная. Исследование рассчитывает рейтинг на основе количества дней работы рынка, ежемесячного объема поиска в Google, средней цены трех- и четырехзвездочных отелей в городе (по данным booking.com) и количества упоминаний в Instagram.

«Каждый рынок получил нормализованную оценку из 10 баллов по каждому из вышеперечисленных факторов, после чего было взято среднее значение этих четырех оценок для получения общей оценки рождественского рынка из 10 баллов», - говорится на сайте.

Рождественский рынок в Таллинне. Фото: Mihkel Maripu

Лучший рождественский рынок в Европе, согласно исследованию, находится во Вроцлаве, Польша. Дюссельдорф, Германия, занимает третье место, Загреб, Хорватия, - четвертое, а Прага, Чешская Республика, - пятое.

Базель, Швейцария, занимает шестое место; Кельн, Германия, - седьмое; Страсбург, Франция, - восьмое; Вильнюс, Литва, - девятое; и Будапешт, Венгрия, завершает первую десятку.

В этом году рождественский рынок в Таллинне откроется 25 ноября и завершится 8 января 2023 года.