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ЭТО УЖЕ СЛИШКОМ ⟩ Мадонна полностью оголила грудь: берет пример у Бритни Спирс?

Limon.ee
Мадонна полностью оголила грудь: берет пример у Бритни Спирс?
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Певица Мадонна.
Певица Мадонна. Фото: AL BELLO

Американская поп-певица Мадонна поделилась в своем Instagram новыми снимками в крайне откровенном образе. 

В последнее время Мадонна очень изменилась. Поп-певица приковывает к сеье внимание фанатов крайне экстравагантным образом: то выпустит мини-ролик эротического содержания, то разденется, а вот сегодня, без стеснений, вывалила свою грудь на всеобщее обозрение. 

Фанаты певицы озадачены: чего хочет добиться звезда? Кажется, что популярности ей не занимать.

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