ЭТО УЖЕ СЛИШКОМ ⟩ Мадонна полностью оголила грудь: берет пример у Бритни Спирс?

В последнее время Мадонна очень изменилась. Поп-певица приковывает к сеье внимание фанатов крайне экстравагантным образом: то выпустит мини-ролик эротического содержания, то разденется, а вот сегодня, без стеснений, вывалила свою грудь на всеобщее обозрение.