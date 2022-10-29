Американская поп-певица Мадонна поделилась в своем Instagram новыми снимками в крайне откровенном образе.
ЭТО УЖЕ СЛИШКОМ ⟩ Мадонна полностью оголила грудь: берет пример у Бритни Спирс?
Мадонна полностью оголила грудь: берет пример у Бритни Спирс?
В последнее время Мадонна очень изменилась. Поп-певица приковывает к сеье внимание фанатов крайне экстравагантным образом: то выпустит мини-ролик эротического содержания, то разденется, а вот сегодня, без стеснений, вывалила свою грудь на всеобщее обозрение.
Фанаты певицы озадачены: чего хочет добиться звезда? Кажется, что популярности ей не занимать.
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