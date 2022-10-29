Скончался один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Джерри Ли родился в 1935 году в Ферриде (штат Луизиана). Ради игры на фортепиано бросил школу. В 1956 году перебрался в Мемфис и подписал контракт с Sun Studios, на которой тогда записывались Элвис Пресли и Джонни Кэш. В 1956–1957-м записал три сингла: Crazy Arms, Whole Lotta Shakin« Goin» On и Great Balls of Fire. Два последних впоследствии стали его визитными карточками.

«Льюис, возможно, последняя настоящая, великая икона времен зарождения рок-н-ролла, чья смесь блюза, госпела, кантри, хонки-тонка и диких сценических выступлений так угрожала карьере молодого Элвиса Пресли, что заставляла его плакать, умер», – сказано в некрологе.

В последние годы Льюис страдал от многочисленных болезней и травм, «которые, как часто говорили врачи, должны были убить его десятилетия назад». «У него было мало шансов дожить до среднего возраста, не говоря уже о старости», – отмечается в некрологе.