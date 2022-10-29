Гоген Солнцев увеличил ягодицы и объяснил, почему не получит повестку в военкомат

В беседе с журналистами Гоген признался, что помимо липосакции сделал… коррекцию ягодиц.

«У меня выкачали 4,5 килограммов жира. В задницу вогнали три. Я у хирурга спрашиваю: „Где еще полтора?“ — смеялся Солнцев. — Все идеально прошло. Жалею ли я? Нет. Все висело. Стыдно даже перед бабками оголиться на пляже».

Артист заявил, что не будет останавливаться на полученном результате. 41-летний Гоген задумывается об изменении носа и скул.

«Я уже пластикозависимым человеком стал. Я не стесняюсь признаваться. Мне хочется еще лучше себя сделать. Понимаешь, когда в душе психологические дыры, все время пытаешься заполнить их чем-то», — заявил герой мемов.

Солнцев открыто говорит о проблемах с психологическим здоровьем. Оказалось, он находится под наблюдением специалистов, поэтому не боится попасть под мобилизацию.