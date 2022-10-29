Сб, 29.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Спели в унисон: Лобода посетила в Таллинне самый большой лагерь для беженцев

Limon.ee
Спели в унисон: Лобода посетила в Таллинне самый большой лагерь для беженцев
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Светлана Лобода
Светлана Лобода Фото: Vyacheslav Prokofyev

«Сегодня нахожусь в Таллинне, с концертом в поддержку Украины», – пишет в своем блоге Светлана Лобода.

Украинская певица, телеведущая и автор песен Светлана Лобода 28 октбяря дала в Таллинн концерт в поддержку Украины. Как пишет звезда на своей страничке в Instagram, ей удалось побывать в Таллинне в самом большом лагере для беженцев – на корабле компании Tallink.

Артистка дала на пароме эксклюзивный концерт для украинских беженцев, в том числе спела с ними в унисон украинскую народную песню «Червонца калина».

Это было очень трогательно, мы плакали и смеялись вместе, а в конце спели все самые любимые песни.

Ключевые слова
Наверх