Спели в унисон: Лобода посетила в Таллинне самый большой лагерь для беженцев

Украинская певица, телеведущая и автор песен Светлана Лобода 28 октбяря дала в Таллинн концерт в поддержку Украины. Как пишет звезда на своей страничке в Instagram, ей удалось побывать в Таллинне в самом большом лагере для беженцев – на корабле компании Tallink.