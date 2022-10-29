«Гендерной привязки уже не существует»: таллиннский водитель трамвая рассказал о своей страсти к макияжу

Ярослав рассказал, что любовь к созданию макияжа пришла к нему примерно в 15-16 лет, когда на просторах интернета он стал все чаще натыкаться на необычные ролики по созданию праздничных образов. Ярослав стал экспериментировать на маме, сестре и подругах и его это занятие очень затянуло, ведь девушки хвалили его и отмечали, что у него неплохо получается.

– Как ты относишься к тому, что в обществе до сих пор принято делить профессии на мужские и женские?

– Считаю, что гендерной привязки уже не существует. Чем тратить время на мнение окружающих, лучше заниматься тем, что действительно нравится и приносит удовольствие. Жизнь пролетает абсолютно незаметно.

Мы поговорили с Ярославом не только о макияже, но и о его основной работе.

– Какой твой любимый трамвайный маршрут?

– Самый любимый маршрут это тот, который проходит через Копли! Есть возможность насладиться красотами природы, особенно красиво осенью, хоть и опасно, ведь мокрые листья на трамвайных путях усложняют тормозной путь.

Копли – это любовь.

– Какие сложности и опасности в твоей профессии?

– Можно подумать на первый взгляд, что никаких сложностей и нет: позвенел звонком в случае аварийной ситуации, закрыла–открыл дери, нажал кнопку и поехал, но не все так просто, есть и много факторов, которые требуют повышенного внимания.

Самое главное – доставить пассажиров в целости и сохранности из пункта А в пункт Б.

В ходе нашей беседы Ярослав рассказал нам об опасном увлечении запецеров, раскрыл тайну таллиннских контролеров, а также, об угрожающих жизни играх с трамвайными путями.