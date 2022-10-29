Ярослав Жерлицын – обладатель очень романтизированной профессии, он – железнодорожник, или, если быть точнее, водитель трамвая. Однако, это не то, что выделяет его среди остальных. Ярослав, помимо всего прочего, профессиональный визажист.
«Гендерной привязки уже не существует»: таллиннский водитель трамвая рассказал о своей страсти к макияжу
Ярослав рассказал, что любовь к созданию макияжа пришла к нему примерно в 15-16 лет, когда на просторах интернета он стал все чаще натыкаться на необычные ролики по созданию праздничных образов. Ярослав стал экспериментировать на маме, сестре и подругах и его это занятие очень затянуло, ведь девушки хвалили его и отмечали, что у него неплохо получается.
– Как ты относишься к тому, что в обществе до сих пор принято делить профессии на мужские и женские?
– Считаю, что гендерной привязки уже не существует. Чем тратить время на мнение окружающих, лучше заниматься тем, что действительно нравится и приносит удовольствие. Жизнь пролетает абсолютно незаметно.
Мы поговорили с Ярославом не только о макияже, но и о его основной работе.
– Какой твой любимый трамвайный маршрут?
– Самый любимый маршрут это тот, который проходит через Копли! Есть возможность насладиться красотами природы, особенно красиво осенью, хоть и опасно, ведь мокрые листья на трамвайных путях усложняют тормозной путь.
Копли – это любовь.
– Какие сложности и опасности в твоей профессии?
– Можно подумать на первый взгляд, что никаких сложностей и нет: позвенел звонком в случае аварийной ситуации, закрыла–открыл дери, нажал кнопку и поехал, но не все так просто, есть и много факторов, которые требуют повышенного внимания.
Самое главное – доставить пассажиров в целости и сохранности из пункта А в пункт Б.
В ходе нашей беседы Ярослав рассказал нам об опасном увлечении запецеров, раскрыл тайну таллиннских контролеров, а также, об угрожающих жизни играх с трамвайными путями.
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