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ЗАКРЫТАЯ ВЕЧЕРИНКА ⟩ Смотри, кто пришел на эксклюзивную премьеру нового развлекательного шоу в Эстонии

Limon.ee Таави Сепп
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Смотри, кто пришел на эксклюзивную премьеру нового развлекательного шоу в Эстонии
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Фото: Taavi Sepp

28 октября состоится премьера нового умопомрачительного сериала Pöördes. Смотрите, кто пришел на эксклюзивную премьеру!

Новый развлекательный сериал Pöördes дарит зрителям адреналин, скорость и юмор с помощью самых разных транспортных средств – от мотоциклов на воде до Формулы-1 и самолетов, пишет Elu24.

Гостей на премьере встречали сверкающие роскошные автомобили, зажигательная музыка и прохладительные напитки. Ведущими вечера также были Андрей Зевакин и Робин Валтинг.

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