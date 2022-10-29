Расплел косицы: Интернет взорвался от обсуждения новой прически Егора Крида

Популярный певец, сердцеед и ловелас распустил свои африканские косички. Результат не заставил себя долго ждать – все паблики о звездах тут же бросились обсуждать новый образ артиста. Кто-то сравнил его с Шакиров, а кто-то настаивает, что музыкант стал сильно походить на Zivert.