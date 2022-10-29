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Расплел косицы: Интернет взорвался от обсуждения новой прически Егора Крида

Limon.ee
Расплел косицы: Интернет взорвался от обсуждения новой прически Егора Крида
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Егор Крид.
Егор Крид. Фото: Peter Kovalev

Егор Крид, благодаря смене образа, запустил новую волну обсуждений своей персоны в Telgram-пабликах. На кого похож Крид: Зиверт или подстриженная Шакира, задаются теперь вопросом светские обозреватели. 

Популярный певец, сердцеед и ловелас распустил свои африканские косички. Результат не заставил себя долго ждать – все паблики о звездах тут же бросились обсуждать новый образ артиста. Кто-то сравнил его с Шакиров, а кто-то настаивает, что музыкант стал сильно походить на Zivert.

А как вам обновленная прическа Егора Крида?

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