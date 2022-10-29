Что оно хочет сказать? ⟩ Вы тоже это видите?! В NASA сфотографировали солнце предельно близко

Темные пятна, похожие на рот и глаза, как объяснили в агентстве, это корональные дыры. Это области магнитного поля, из которых солнечный ветер устремляется в космос. Ускоренные частицы достигнут Земли 29-30 октября, пишет ScienceAlert.

Кстати, люди видят лица в неодушевленных предметах: на поджаренном хлебе, разводах на обоях, трещинах и царапинах на стенах — из-за зрительной иллюзии под названием парейдолия. Исследования показали, что чаще нам мерещатся мужские, а не женские лица.