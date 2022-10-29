НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ⟩ «Пешеходы Тарту, будьте бдительны!»: банда подростков ограбила мужчину

Несколько дней назад в группе Facebook Märgatud: TARTUS было опубликовано предостерегающее сообщение, в котором говорится: «Пешеходы Аннелинна, будьте бдительны! Вчера моего отца ограбила банда молодых парней, причинив физическую боль. Украл рюкзак, в котором лежали смартфоны Ulefone Armor X5 и CAT S42.»

В отчете добавляется, что Ulefone Armor X5 был приобретен в магазине Klick Eden незадолго до ограбления. «Если кому-то предлагают такой товар с гарантией, коробкой и чеком, пожалуйста, немедленно сообщите нам об этом», – пишет автор, отмечая, что телефоны были внесены в черный список и не могут быть перепроданы или использованы иным образом.