В группе Facebook Märgatud: TARTUS подписчик предупреждает о банде мальчиков, которые в Аннелинна украли рюкзак с телефонами у мужчины. «Подозреваемые в нападении известны полиции, они также известны полиции и по предыдущим нарушениям», – говорит Хенрик Хансман, следователь Тартуского полицейского участка.
Для подписчиков
НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ⟩ «Пешеходы Тарту, будьте бдительны!»: банда подростков ограбила мужчину
«Пешеходы Тарту, будьте бдительны!»: банда подростков ограбила мужчину
Несколько дней назад в группе Facebook Märgatud: TARTUS было опубликовано предостерегающее сообщение, в котором говорится: «Пешеходы Аннелинна, будьте бдительны! Вчера моего отца ограбила банда молодых парней, причинив физическую боль. Украл рюкзак, в котором лежали смартфоны Ulefone Armor X5 и CAT S42.»
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