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НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ⟩ «Пешеходы Тарту, будьте бдительны!»: банда подростков ограбила мужчину

Анналийза Кёсс Limon.ee
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«Пешеходы Тарту, будьте бдительны!»: банда подростков ограбила мужчину
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Фото: Shutterstock

В группе Facebook Märgatud: TARTUS подписчик предупреждает о банде мальчиков, которые в Аннелинна украли рюкзак с телефонами у мужчины. «Подозреваемые в нападении известны полиции, они также известны полиции и по предыдущим нарушениям», – говорит Хенрик Хансман, следователь Тартуского полицейского участка.

Несколько дней назад в группе Facebook Märgatud: TARTUS было опубликовано предостерегающее сообщение, в котором говорится: «Пешеходы Аннелинна, будьте бдительны! Вчера моего отца ограбила банда молодых парней, причинив физическую боль. Украл рюкзак, в котором лежали смартфоны Ulefone Armor X5 и CAT S42.»

В отчете добавляется, что Ulefone Armor X5 был приобретен в магазине Klick Eden незадолго до ограбления. «Если кому-то предлагают такой товар с гарантией, коробкой и чеком, пожалуйста, немедленно сообщите нам об этом», – пишет автор, отмечая, что телефоны были внесены в черный список и не могут быть перепроданы или использованы иным образом.

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