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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ Трамвай с лозунгом «Иногда вам нужен толчок» сошел с рельсов возле Балтийского вокзала, протаранив автобус

Новость дополняется
Крислин Метсанурм Limon.ee
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Трамвай с лозунгом «Иногда вам нужен толчок» сошел с рельсов возле Балтийского вокзала, протаранив автобус
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Фото: Taavi Sepp

В пятницу, 28 октября, в районе Балтийского вокзала сошел с рельсов трамвай, вызвав дорожно-транспортное происшествие.

В пятницу, 28 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие в районе Балтийского вокзала. По предварительным данным, трамвай, следовавший со стороны Копли, сошел с рельсов и ударил сбоку автобус. Скорая помощь проверила пассажиров автобуса и трамвая на месте происшествия и доставила 18-летнего и 63-летнего мужчин в больницу.

Все обстоятельства происшествия еще выясняются. Движение на месте происшествия нарушено.

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