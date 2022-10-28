В пятницу, 28 октября, в районе Балтийского вокзала сошел с рельсов трамвай, вызвав дорожно-транспортное происшествие.
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ Трамвай с лозунгом «Иногда вам нужен толчок» сошел с рельсов возле Балтийского вокзала, протаранив автобус
Новость дополняется
Трамвай с лозунгом «Иногда вам нужен толчок» сошел с рельсов возле Балтийского вокзала, протаранив автобус
В пятницу, 28 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие в районе Балтийского вокзала. По предварительным данным, трамвай, следовавший со стороны Копли, сошел с рельсов и ударил сбоку автобус. Скорая помощь проверила пассажиров автобуса и трамвая на месте происшествия и доставила 18-летнего и 63-летнего мужчин в больницу.
Все обстоятельства происшествия еще выясняются. Движение на месте происшествия нарушено.
Ключевые слова