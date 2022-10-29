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Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилось

Limon.ee
Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилось
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 29 октября и как привлечь удачу в этот день, пишет Главред.

Что нельзя делать 29 октября

  • Нельзя 29 октября принимать важные решения. Лучше отложить все на следующий день.
  • Нельзя 29 октября совершать крупные и дорогие покупки.
  • Нельзя 29 октября находится в неубранном доме. Нужно обязательно вынести мусор.

Приметы на 29 октября

  • Если порывистый ветер 29 октября, то к дождю.
  • Если юго-западный ветер, то к ненастью, которое продлится достаточно долго.
  • Если дождь с утра пошел, то он продлится недолго.
  • Если облака на небе редкие, то к ясной и морозной погоде.
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