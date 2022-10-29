Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилось
Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилось
Что нельзя делать 29 октября
- Нельзя 29 октября принимать важные решения. Лучше отложить все на следующий день.
- Нельзя 29 октября совершать крупные и дорогие покупки.
- Нельзя 29 октября находится в неубранном доме. Нужно обязательно вынести мусор.
Приметы на 29 октября
- Если порывистый ветер 29 октября, то к дождю.
- Если юго-западный ветер, то к ненастью, которое продлится достаточно долго.
- Если дождь с утра пошел, то он продлится недолго.
- Если облака на небе редкие, то к ясной и морозной погоде.
Ключевые слова