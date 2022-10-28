Певица Dikajee выступит в Таллинне уже завтра

В концертах и записях Dikajee принимают блестящие музыканты буквально со всего света, а концерты проходят в необычных местах и декорациях. Говоря о стиле этой музыке, скорее приходится говорить о сочетании жанров и эпох. Но, доверясь статье из Metal Hammer можно сказать, что это сочетание фолка, необарокко, прогрессивного рока, и др. И не смотря на внимание к проекту в рок и метал среде, эта музыка не тяжёлая в привычном смысле слова. Она понравится тем, кто любит Бьорк, Кейт Буш, Тори Амос, Дэвид Сильвиан, Питер Гэбриэл и …Ханс Циммер.