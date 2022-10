Певица Dikajee выступит в Таллинне уже завтра

За сравнительно недолгий срок своего существования, Dikajee успела проехать с гастролями по Европе и России, записать дебютный альбом Forget-Me-Nots, получивший множественные хвалебные рецензии музыкальных критиков и журналов. Сингл «Lily Of The Valley» был выпущен на официальном диске британского Metal Hammer «The Best Of 2021» Dikajee стала #4 вокалисткой года Prog Readers Poll (Англия).