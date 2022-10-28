Уже в эту субботу в Yama baar (экс-Jamaica, Roosikrantsi 15) выступит Dikajee – вокалистка и композитор из Санкт-Петербурга, а также одноименный проект, который можно назвать мультикультурным или даже интернациональным.
Певица Dikajee выступит в Таллинне уже завтра
За сравнительно недолгий срок своего существования, Dikajee успела проехать с гастролями по Европе и России, записать дебютный альбом Forget-Me-Nots, получивший множественные хвалебные рецензии музыкальных критиков и журналов. Сингл «Lily Of The Valley» был выпущен на официальном диске британского Metal Hammer «The Best Of 2021» Dikajee стала #4 вокалисткой года Prog Readers Poll (Англия).
В концертах и записях Dikajee принимают блестящие музыканты буквально со всего света, а концерты проходят в необычных местах и декорациях. Говоря о стиле этой музыке, скорее приходится говорить о сочетании жанров и эпох. Но, доверясь статье из Metal Hammer можно сказать, что это сочетание фолка, необарокко, прогрессивного рока, и др. И не смотря на внимание к проекту в рок и метал среде, эта музыка не тяжёлая в привычном смысле слова. Она понравится тем, кто любит Бьорк, Кейт Буш, Тори Амос, Дэвид Сильвиан, Питер Гэбриэл и …Ханс Циммер.
Символическая стоимость входа составляет 5 евро. Двери открываются в 19.00, концерт начнется ориентировочно в 20.00.