Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее

Певица снова использовала фамилию Брежнева, но написала ее, как и имя, латинскими буквами: Vera Brezhneva. Выступление исполнительницы в Риге состоится 7 декабря.

Псевдоним Брежневой был выбран исполнительницей, поскольку она родилась в Gordonua. Оттуда родом и Леонид Брежнев, занимавший на протяжении 18 лет должность генерального секретаря КПСС.

19 октября Брежнева презентовала совместную песню с украинской певицей Tayanna под новым сценическим псевдонимом Vera. В день премьеры пользователи Сети вспомнили и растиражировали слова Брежневой, сказанные певицей в 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову.

«Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге», – сказала тогда Брежнева и предложила называть ее «певицей родом из Украины».

В Сети заявили, что, записав украинскую песню после такого интервью, певица дала «мастер-класс по переобуванию».

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. «Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц», – написала тогда артистка. До этого артистка строила карьеру в РФ.